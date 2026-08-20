Verstappen “in sella” alla Red Bull fino al 2030: «Ho ancora molta fame di vittorie»

Max Verstappen e Red Bull, la storia continua. L'asso della Formula 1 e la scuderia dei due tori ancora insieme, fino al termine della stagione 2030, quando 'Mad Max' avrà 33 anni e potrebbe decidere di dedicarsi ad altro. Dopo mesi di incertezza, voci su un imminente cambio di scuderia e minacce di ritiro come ritorsione per i detestati nuovi regolamenti, ha deciso di proseguire con il marchio che in nove anni lo ha portato a vincere quattro titoli mondiali di fila. Che gli avversari siano giovani rampanti come l'amico-rivale Kimi Antonelli, o veterani come Lewis Hamilton, Max si é arreso all'evidenza: ha ancora «fame di vittorie». La prossima vorrebbe coglierla a casa propria, davanti al muro arancione del 'suo' pubblico, su quel circuito di Zandvoort che poi uscirà dal calendario. «Voglio sempre vincere. Ho fame di altre vittorie», ha confermato in conferenza stampa.

Il suo team, una filiale del gigante austriaco e thailandese delle bevande energetiche, ha scelto la location migliore per annunciare che Verstappen rimarrà «altri quattro anni» con la squadra che lui definisce la sua «seconda famiglia». Il focoso belga-olandese, figlio d'arte di Johannes Franciscus, detto Jos, al momento é però solo sesto nel mondiale piloti, molto attardato rispetto ad Antonelli (Mercedes), Hamilton (Ferrari), a George Russell (Mercedes) ed a Charles Leclerc (Ferrari), nonché al campione del mondo in carica, Lando Norris (McLaren). Le Red Bull, equipaggiate con motori Ford, hanno perso l'invincibilità dei primi anni 2020. A Zandvoort, su un circuito atipico che si snoda tra le dune in riva al Mare del Nord, con sabbia in pista e saliscendi, Verstappen ha vinto dal 2021 al 2023, prima di cedere lo scettro alle McLaren di Norris e Piastri negli ultimi due anni. Né Mercedes né Ferrari hanno vinto in Olanda nelle ultime cinque edizioni, ma Hamilton ha esordito affermando di non essere «mai stato in forma migliore» nei suoi 20 anni di carriera. «Ho colto l'occasione per alzare l'asticella e allenarmi per tre settimane», ha aggiunto, quasi un avvertimento per i rivali che hanno 10, 15 o 20 anni meno di lui: «Ci è voluto un anno intero per entrare in sintonia (con la Ferrari, ndr), ma credo che ci siamo riusciti. Non ho mai vinto qui. E' ora di cambiare questa situazione».

«Quest'anno abbiamo avuto un approccio molto aggressivo rispetto agli altri. Innanzitutto in termini di innovazione - ha aggiunto Leclerc -. Penso che la produzione abbia fatto uno sforzo incredibile nella prima metà della stagione, lavorando a pieno ritmo per permetterci di ricevere i nuovi componenti il prima possibile. Continueremo a spingere così anche nella seconda parte della stagione». «Pensiamo al presente, poi vedremo se saremo in lotta per il titolo - ha affermato Fred Vasseur -. Siamo al primo anno di omologazione di queste vetture, ci aspettavamo di non essere competitivi a Spa e Silverstone e mi avete dato il premio di 'miglior attore'. Ma ero sincero...". Nonostante Toto Wolff, team principal Mercedes, si aspetti «una seconda metà dell'anno ancora più impegnativa per noi», l'uomo da battere resta Antonelli, 20 anni martedì prossimo. «Sapevamo che la McLaren sarebbe tornata forte», e «anche la Ferrari sarà al suo meglio qui», ha dichiarato il bolognese con il viso da adolescente, che in pista si trasforma grazie alla sua maturità. E «non bisogna mai sottovalutare Max», soprattutto di fronte al suo pubblico.