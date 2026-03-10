Verstappen: «La F1 di quest'anno è come Mario Kart», altra frecciatina alle nuove regole

Max Verstappen ha paragonato la Formula 1 al famoso gioco 'Mario Kart', attaccando nuovamente le impopolari nuove regole di questo sport. Nonostante un'impressionante rimonta dal 20° al 6° posto nel Gran Premio d'Australia, gara inaugurale della stagione di F1, Verstappen ha attaccato duramente le regole, che hanno nuovamente messo in dubbio il suo futuro in griglia. A quanto pare, i dirigenti della F1 hanno già parlato con il quattro volte campione del mondo per rispondere alle sue preoccupazioni e sono previsti ulteriori colloqui con gli altri piloti frustrati in griglia in vista del Gran Premio di Cina di questo fine settimana. Il campione del mondo Lando Norris ha definito la gara, che ora costringe i piloti a gestire la potenza della batteria e a usare un pulsante boost per sorpassare, «molto artificiale».

Norris ha anche espresso i suoi timori per la possibilità di un «grave incidente» a causa della differenza di velocità in avvicinamento. E parlando dopo la gara inaugurale di domenica a Melbourne, vinta dal pilota britannico George Russell, Verstappen ha detto: «Se vi piace, va bene, ma è quello che faccio io a casa quando gioco a Mario Kart. Personalmente, non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo corso. Non è proprio corretto». Russell, che ha preso il comando del campionato del mondo per la prima volta in carriera con una vittoria schiacciante per la Mercedes, ha accennato al malcontento tra i suoi rivali, mentre Lewis Hamilton - che ha eguagliato il miglior risultato della sua carriera in Ferrari finora, arrivando quarto - ha detto di chi si lamenta: «Sono più indietro con 20 macchine davanti a te. Potrebbe sembrare diverso, ma dalla mia posizione ho pensato che fosse fantastico. Ho trovato la gara davvero divertente, con tanta lotta, e la macchina era davvero divertente da guidare. È stato fantastico».