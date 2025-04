Verstappen lascia intendere di non essere d'accordo con Red Bull sul cambio di Lawson

Max Verstappen ha lasciato intendere di non essere d'accordo con la decisione della Red Bull di abbandonare Liam Lawson dopo solo due gare. Il neozelandese Lawson è stato mandato via dopo una seconda uscita deludente in Cina, dopo essere uscito di pista al suo debutto per la squadra nel Gran Premio d'Australia nell'apertura della stagione. Tsunoda, che è stato trascurato in favore di Lawson quando Sergio Perez è stato sostituito a dicembre, ora scambia di posto per passare alla squadra senior dalla Racing Bulls prima della sua gara di casa in Giappone questo fine settimana. Poco dopo l'annuncio della Red Bull, Verstappen ha messo 'mi piace' ad un post dell'ex pilota di F1 Guido van der Garde che descriveva la decisione di sostituire Lawson come una «mossa di panico».

Interrogato sulla sua opinione sulla decisione in Giappone, l'olandese ha detto: «Beh, mi è piaciuto il commento, quindi parla da solo. Non è stato un errore. La mia reazione è stata condivisa con il team, come la penso su tutto. A volte non è necessario condividere tutto in pubblico. Penso che il nostro problema principale sia che la nostra auto non è dove vogliamo che sia. Lo sanno tutti ed è quello su cui mi concentro. Non appena l'auto sarà più competitiva e più guidabile in generale, la seconda auto ti verrà comunque un po' più utile». Pur ammettendo di non aver ricevuto rassicurazioni dal team principal Christian Horner su quanto tempo gli verrà concesso per dimostrare il suo valore insieme al quattro volte campione del mondo Verstappen, Tsunoda è rilassato mentre sale su una nuova auto. «Non ho ricevuto gare o tempi specifici in cui devo dimostrare il mio valore», ha detto Tsunoda.