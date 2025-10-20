Verstappen non si nasconde più: «La possibilità di vincere il mondiale c'è»

«Vincere il quinto Mondiale? Sì, la possibilità c'è. Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo in questi ultimi weekend fino alla fine. Faremo tutto il possibile. È emozionante. Dobbiamo solo mantenere lo slancio e vedere cosa succede». Max Verstappen, dopo la vittoria ad Austin, non si nasconde più e ammette di poter ancora puntare a strappare il titolo mondiale che sembrava ormai nelle mani dei piloti McLaren. Per Verstappen si è trattato della quarta gara consecutiva in cui ha superato entrambe le McLaren in qualifica e in gara. In questo periodo ha ridotto da 104 a 40 il suo svantaggio sul leader del mondiale, Oscar Piastri, con cinque gare rimanenti.