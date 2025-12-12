Verstappen “Paperone” della F1, il campione olandese sfreccia su Hamilton e Norris. Ecco quanto guadagnano tutti i piloti

La lotta per il campionato del mondo piloti di Formula 1 si è decisa solo all'ultima gara della stagione. Con un terzo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi di domenica scorsa, Lando Norris ha superato il suo compagno di squadra in McLaren, Oscar Piastri, e il quattro volte campione Max Verstappen della Red Bull, aggiudicandosi il titolo e un bonus stimato di 10 milioni di dollari. Tuttavia, anche aggiungendo uno stipendio di 18 milioni e altri 29,5 milioni legati alle performance in pista, per un totale di 57,5 milioni di dollari in questa stagione, il 26enne inglese è solo terzo nella classifica finanziaria della F1. Davanti a lui c'è il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha stabilito un record con uno stipendio che Forbes stima in 70 milioni di dollari e ha aggiunto un bonus di 500mila dollari nella sua prima stagione con la Ferrari.

Ma è Verstappen a guidare ancora una volta il gruppo, con un compenso totale stimato in 76 milioni, contando 65 di dollari di stipendio e 11 di bonus. Il 28enne campione olandese detiene la corona dei guadagni in pista per la quarta stagione consecutiva. I dieci piloti di Formula 1 più pagati hanno guadagnato nel complesso circa 363 milioni di dollari in pista in questa stagione, con un aumento del 15% rispetto ai 317 milioni del 2024 e un balzo del 72% da quando Forbes ha iniziato a pubblicare la classifica, nel 2021. Il compagno di squadra di Hamilton alla Ferrari, Charles Leclerc, è quinto, con un guadagno stimato in 30 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 27 dello scorso anno. Il monegasco è tra i piloti i cui incassi hanno accelerato grazie a un sostanzioso aumento di stipendio, risultato di un nuovo contratto firmato l'anno scorso. Con Sergio Pérez che è uscito dalla lista dopo aver perso il posto alla Red Bull e Pierre Gasly che è sceso in classifica a seguito di una stagione disastrosa in Alpine, che gli ha negato l'opportunità di ottenere bonus di performance, la classifica presenta anche due nomi nuovi. Lance Stroll dell'Aston Martin è ottavo, con un guadagno stimato in 13,5 milioni di dollari.

Questa cifra potrebbe sembrare alta, dati i risultati di gara mediocri del 27enne canadese — ha chiuso al 16mo posto nella classifica piloti, con 33 punti —, ma riflette una rivelazione proveniente dai documenti finanziari pubblici del suo team. Poiché Stroll è il figlio del proprietario miliardario del team, Lawrence Stroll, l'Aston Martin ha dovuto rivelare il suo compenso di 12,3 milioni di dollari durante la stagione 2024, in aumento rispetto ai 5,6 milioni di dollari nel 2023. Kimi Antonelli della Mercedes - a marzo diventato il terzo pilota più giovane a debuttare in Formula 1, a 18 anni, 6 mesi e 19 giorni - si piazza al decimo posto, con un guadagno stimato di 12,5 milioni di dollari. Al di là dei singoli casi, i piloti di F1 stanno beneficiando di due tendenze che stanno facendo crescere gli stipendi. Primo: il business della Formula 1 è in pieno boom, con sponsorizzazioni e premi economici in aumento, dando ai team più denaro da investire. Forbes stima che le dieci scuderie abbiano registrato una media di 430 milioni di dollari di ricavi nella scorsa stagione, mentre il loro valore medio è salito a 3,6 miliardi nel 2025, contro gli 1,9 miliardi nel 2023.