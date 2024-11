Verstappen penalizzato nella gara Sprint di San Paolo: Leclerc sale al terzo posto

Non poteva essere diversamente. Max Verstappen ha ricevuto una penalità di 5" per violazione del cosiddetto delta time in regime di virtual safety car. Come avevamo già riportato nel precedente articolo, l'olandese della Red Bull aveva affiancato Oscar Piastri quando ancora la corsa era in VSC. Una manovra sciocca, senza senso, e che è finita per costargli 5". Sale così in terza posizione Charles Leclerc.

E' curioso constatare come Verstappen, da quando la sua Red Bull ha perso competitività, abbia riattivato le sue regole personali che lo hanno accompagnato nella carriera in F1. A parte il 2022, 2023 e l'inizio del 2024, quando la superiorità della sua monoposto era talmente enorme che tutto era facile. Ma ora... eccolo che è tornato quello di sempre e anche pronto a fare la vittima ben sostenuto in questo dal team e da un padre, l'ex pilota Jos, ingombrante quanto imbarazzante per le ultime dichiarazioni prive di logica recentemente rilasciate.

Nella foto, il momento in cui Verstappen va ad affiancare Piastri nonostante sia ben visibile nel pannello a bordo pista la scritta VS

Sabato 2 novembre 2024, gara sprint classifica rivista

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 24 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 0"593

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 5"656

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 6"497 **

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 7"224

6 - George Russell (Mercedes) - 12"475

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 18"161

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 18"717

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 20"773

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 24"606

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 29"764

12 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 33"233

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 34"128

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 35"507

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 41"374

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 43"231

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 54"139

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 56"537

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 57"983

** 5" dii penalità

Ritirato

Nico Hulkenberg

Il campionato piloti

1.Verstappen 367; 2.Norris 323; 3.Leclerc 297 4.PIastri 258; 5.Sainz 244; 6.Hamilton 189; 7.Russell 180; 8.Perez 151; 9.Alonso 62; 10.Hulkenberg 31; 11.Stroll 24; 12.Tsunoda 22; 13.Magnussen 14; 14.Albon, Ricciardo 12; 16.Gasly 11; 17.Bearman 7; 18.Ocon, Colapinto 5; 20.Lawson 2.

Il campionato costruttori

1.McLaren-Mercedes 581; 2.Ferrari 547; 3.Red Bull-Honda 518; 4.Mercedes 369; 5.Aston Martin-Mercedes 86; 6.Haas-Ferrari 46; 7.Racing Bulls-Honda 36; 8.Williams-Mercedes 17; 9.Alpine-Renault 16.