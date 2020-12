Verstappen il più veloce nel 3° turno libero di Sakhir davanti a Bottas, mentre la Ferrari crolla

Traffico in pista, nervosismo, ricerca spasmodica del limite per preparare al meglio la qualifica. Inevitabile che vi sia caos in pista se si finisce per correre su un tracciato di 54-55 secondi, inutile lamentarsi quindi. Ma tant'è... Il terzo turno libero ha fornito dati interessanti confermando la buona vena del propulsore Honda e del telaio RB16 della Red Bull. Max Verstappen ha sprigonato vere e proprie scintille segnando il primo tempo in 54"064, togliendo mezzo secondo al miglior crono del venerdì che apparteneva alla Mercedes di George Russell . La sfida della Red Bull al team di Toto Wolff è lanciata.

La Mercedes ha risposto con Valtteri Bottas, finalmente costante e veloce dopo un difficile venerdì, secondo con 54"270 . Bravissimo Pierre Gasly, terzo con l'Alpha Tauri-Honda, ma come per Verstappen, anche il francese ha ricevuto una spinta decisiva dalla power unit giapponese. Esteban Ocon sta interpretando molto bene "l'ovalino" di Sakhir ed è quarto con la Renault mentre Daniel Ricciardo fatica più del previsto (come venerdì) ed è appena quattordicesimo. In risalita la McLaren-Renault, quinta con Lando Norris e decima con Carlos Sainz.

Alexander Albon con la seconda Red Bull si è preso i suoi soliti 6 decimi da Verstappen ed è sesto davanti a George Russell. Travolgente nelle prime due sessioni libere, l'inglese della Mercedes è uscito ridimensionato nel terzo turno libero, mantenendosi sui tempi di venerdì anziché togliere quei 4-5 decimi come si pensava. Pronte a dire la loro in qualifica le due Racing Point-Mercedes, sornione in ottava e nona posizione con Sergio Perez e Lance Stroll. Benissimo Antonio Giovinazzi che ha portato l'Alfa Romeo-Ferrari in undicesima posizione. Solo tredicesimo Charles Leclerc con la Ferrari, finito anche in testacoda all'ultima curva verso la conclusione della sessione. Un problema ha fermato Sebastian Vettel a cui sarà cambiato il motore. Riassumendo, un'altra sessione da incubo per la Ferrari. Notevole il progresso, rispetto ai compagni di squadra, dei due debuttanti di questo weekend: Pietro Fittipaldi e Jack Aitken.

Sabato 5 dicembre 2020, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 54"064 - 23 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 54"270 - 20

3 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 54"427 - 24

4 - Esteban Ocon (Renault) - 54"453 - 21

5 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 54"606 - 15

6 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 54"629 - 22

7 - George Russell (Mercedes) - 54"664 - 20

8 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 54"678 - 20

9 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 54"693 - 18

10 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 54"720 - 16

11 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 54"845 - 20

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 54"850 - 23

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 54"854 - 21

14 - Daniel Ricciardo (Renault) - 54"857 - 15

15 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 54"858 - 17

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 55"171 - 20

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 55"347 - 19

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 55"493 - 21

19 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 55"666 - 21

20 - Jack Aitken (Williams-Mercedes) - 55"670 - 23