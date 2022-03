Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2028: «Ora voglio restare con il numero uno sulla macchina per molto tempo»

L’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica di Formula 1, ha prolungato il suo contratto fino al 2028 con il team Red Bull: come annunciato oggi dal team. Verstappen, il cui contratto sarebbe scaduto alla fine del 2023, «ha firmato un prolungamento del contratto a lungo termine che manterrà il 24enne pilota olandese con il team Oracle Red Bull Racing, in esclusiva, fino alla fine dell’anno 2028», ha dichiarato la Red Bull in una nota. «Sono molto felice di far parte dell’Oracle Red Bull Racing Team, quindi scegliere di rimanere fino alla stagione 2028 è stata una decisione facile. Amo questo Team e l’anno scorso è stato semplicemente incredibile, il nostro obiettivo da quando ci siamo uniti nel 2016 era vincere il campionato mondiale e l’abbiamo fatto, quindi ora si tratta di mantenere il numero uno sulla macchina a lungo termine». Lo ha detto l’olandese Max Verstappen, campione dle mondo di F1 in carica, dopo il rinnovo contrattuale con la Red Bull fino al 2028.