Verstappen: ​«Sto provando tutto quello che posso. Fuori dalla lotta titolo, voglio almeno una vittoria»

«Sto provando tutto quello che posso. Al momento stiamo conquistando parecchi podi, ma voglio vincere: basta che ne vinca una, e sarà già bello. È per questo che sono qui, ci sto arrivando e voglio vincere almeno una gara in questa stagione. Non siamo in lizza per il campionato, quindi per noi è un'importante occasione di apprendimento. Ogni singolo fine settimana cercheremo di dare il massimo».

Queste le parole di Max Verstappen, durante la conferenza dei piloti di Formula 1 a Sepang. Interrogato sul rinnovo del contratto di Alonso, poi, ha detto: «Alonso è un animale da competizione e sono felice resti in F1. Io probabilmente continuerò a correre anche dopo i quarant'anni, ma dopo tante stagioni forse vorrò prendermela un po' più comoda».