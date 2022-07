Vettel ha deciso: a fine anno si ritirerà. Indimenticabili i suoi quattro mondiali vinti con la Red Bull

Sebastian Vettel ha deciso: si ritirerà dalla Formula 1 al termine di questa stagione. L'annuncio è arrivato alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, dopo diverse settimane in cui il futuro del pilota tedesco è stato al centro di vari scenari, dal rinnovo in Aston Martin a un fantomatico passaggio in McLaren. Ma alla fine il quattro volte iridato ha preferito appendere il casco al chiodo, dopo 16 campionati disputati. "Una scelta difficile da prendere", ha ammesso Vettel, "ci ho pensato parecchio. A fine anno mi prenderò un po' più di tempo per capire a cosa dedicarmi prossimamente, ma mi è molto chiaro che, da padre, desidero stare di più con la mia famiglia".

Da tempo è noto il sincero interesse di Seb per la tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, con numerose iniziative concrete che lo hanno visto protagonista. Non è da escludere che anche questi aspetti abbiano inciso sulla sua decisione. Staremo a vedere. Di sicuro, nel 2023 la F1 sarà orfana di una delle sue personalità di maggior valore, dal punto di vista umano prima ancora che da quello sportivo. Il 2022 è il suo secondo anno in Aston Martin, un progetto in cui ha creduto fortemente ma che fin qui non ha raggiunto i risultati attesi, nonostante i grandi investimenti del boss Lawrence Stroll. "In ogni caso, si stanno mettendo assieme tutti i pezzi per avere un team al vertice negli anni a venire", ha affermato il 35enne Vettel, che nel 2021 ha festeggiato con la scuderia britannica il podio in Azerbaijan. Poteva essere bis proprio a Budapest, ma una squalifica per irregolarità tecnica ha cancellato il secondo posto ottenuto al traguardo.



Vettel si è ritagliato uno spazio nella storia della F1 con i quattro titoli consecutivi in Red Bull, dal 2010 al 2013, dopo la sensazionale vittoria del Gran Premio d'Italia 2008 con la Toro Rosso, e poi con l'avventura in Ferrari: il sogno di replicare le gesta del suo idolo e mentore Micheal Schumacher non si è realizzato, ma Vettel ha lottato per i Mondiali 2017 e 2018 contro Lewis Hamilton e la Mercedes. Nonostante la successiva spirale negativa, il suo attaccamento alla causa non è stato certo dimenticato dai tifosi ferraristi. E le statistiche, comunque, parlano chiaro: con 53 successi (l'ultimo nel 2019 a Singapore) è dietro solo agli stessi Schumacher ed Hamilton.