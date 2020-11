Vettel: «Leclerc ha tirato fuori il massimo dalla Ferrari. Io vivo una stagione negativa»

ISTAMBUL - «Io non posso essere contento del mio rendimento e sto vivendo una stagione negativa rispetto a quella di Leclerc. Charles sta facendo un bel lavoro e sembra in grado di tirar fuori sempre il massimo dalla macchina. E migliorato in alcune aree rispetto ad un anno fa, ma già alla Sauber e l’anno scorso qui aveva atto molto bene». Lo ha detto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp della Turchia, quart’ultima prova del Mondiale di Formula 1.

Il tedesco ha già avuto modo di gareggiare sulla pista turca, anche se ammette di non ricordala tante bene se non per il fatto che «è un tracciato divertente. Sicuramente mi piaceva e mi piacerà ancora. C’è un nuovo asfalto, diversi saliscendi e poi c’è la curva 8, la tripla curva a sinistra. Sarà sicuramente molto divertente da percorrere con le auto di questa generazione». Al ferrarista è stato chiesto un parere sul calendario del 2021, che prevede 23 gare. «Sarà importante capire se i team riusciranno a sostenere un impegno così pesante - ha risposto Vettel, ventilando il rischio di una “saturazione” per i tifosi in tv -. Speriamo comunque di uscire dalla pandemia, tornare alla normalità e avere tanto pubblico sulle tribune».