Vigna, emozione Ferrari: «Questa passione la vivi solo qui. Importante quanto fatto, più importante quello che faremo»

“Noi faremo del nostro meglio. Queste auto ci ricordano due cose: è importante quello che abbiamo fatto e ancora più importante è quello che faremo insieme”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, durante l’evento per festeggiare la partnership tra UniCredit e Scuderia Ferrari HP, in corso a Milano. Parlando ai tifosi, numerosissimi in Piazza Castello fin da questa mattina, Vigna ha detto che “non mi aspettavo una cosa simile, quando vedo tutti voi mi emoziono. Tutto questo rosso è incredibile, un’emozione unica”. Per Vigna, “la passione si vive e quando la si vive la si capisce. Grazie per il supporto e per quello che fate per il team”. Il Ceo ha detto che “abbiamo un posto in azienda, una sala con tutti i trofei, un’atmosfera unica che volevamo condividere con voi a 25 anni dal primo mondiale vinto da Michael Schumacher”.