Vigna: «Obiettivo Ferrari lottare sempre per prime posizioni. Segnali incoraggianti: ottenuto 2 vittorie e 50% di punti in più»

PER MARCA

«La Scuderia Ferrari Hp si è avvicinata alla stagione 2024 di Formula 1 con l'obiettivo di lottare sempre nelle prime posizioni. Entriamo nella pausa estiva con incoraggianti segnali: abbiamo ottenuto 2 vittorie contro 0 dell'anno scorso e il 50% di punti in più per gara rispetto allo scorso anno». Lo ha sottolineato l'amministratore delegato Benedetto Vigna durante la conference call con gli analisti finanziari. «La squadra rimane concentrata e unita e sta spingendo al massimo per continuare a migliorare le prestazioni della vettura e ridurre ulteriormente il gap dal leader», ha aggiunto Vigna.