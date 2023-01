Villeneuve torna a correre, nuova sfida nel mondiale Endurance. Il 51enne canadese è iscritto con il team austriaco Vanwall

L’ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve, campione del mondo nel 1997, si unirà al World Endurance Car Championship (WEC) 2023 nella sua categoria principale di Hypercars. Il 51enne canadese, iscritto con il team austriaco Vanwall, guiderà - al fianco del francese Tom Dillmann e dell’argentino Esteban Guerrieri - una delle 13 vetture iscritte in Hypercar per la stagione 2023.

Oltre a Villeneuve, l’italiano Antonio Giovinazzi, pilota di riserva della Ferrari in F1, e il francese Jean-Eric Vergne, due volte campione del mondo della Formula Electric nel 2018 e nel 2019, sono attesi in questa stagione in Hypercar. Il campionato WEC, che quest’anno vedrà il ritorno di alcuni big del motorsport come Ferrari, Porsche e Cadillac, prenderà il via il 17 marzo con la 1000 Miglia di Sebring (Stati Uniti).