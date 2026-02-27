Vola l'Aprilia di Bezzecchi nelle pre-qualifiche in Thailandia, Marc Marquez è secondo

E' di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp della Thailandia, prima prova del motomondiale. Sulla pista di Buriram il pilota Aprilia, dopo aver dettato il ritmo anche nelle prime libere, ha chiuso con il record del tracciato in 1:28.526, davanti alle Ducati di Marc Marquez e di Fabio Di Giannantonio. Quarto crono per Acosta, poi Jrge Martin e Alex Marquez. Molto indietro Francesco Bagnaia che ha chiuso con il 15/o tempo e sarà costretto a passare dal Q1 (con lui anche Marini e Morbidelli). Sabato notte le qualifiche, alle 9 la gara Sprint.