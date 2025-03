Volkswagen Golf GTI correrà alla 24 Ore del Nürburgring. Nell'evento sarà svelato un nuovo modello speciale GTI

Volkswagen vuole festeggiare come si deve i quasi cinquant'anni della Golf GTI. Il mitico modello si avvicina a questo storico anniversario indossando l'abito da corsa e prendendo parte alla 24 Ore del Nürburgring sulla mitica Nordschleife. Per l'occasione, la casa di Wolfsburg svelerà a media, spettatori ed appassionati, un nuovo modello speciale contraddistinto dalla sigla GTI, e porterà all'evento le varie Golf R, Golf R Variant e Golf R Black Edition, con quest'ultima che vanta una modalità di guida speciale per il vecchio tracciato del Nürburgring. Quella del 2025 sarà la prima partecipazione per il team Max Kruse Racing con due Golf GTI Clubsport 24h nella 24 Ore che si correrà nel tracciato denominato l'inferno verde.

Tra i piloti ci sarà Benjamin «Benny» Leuchter, che si occupa anche dello sviluppo delle vetture Volkswagen e che, nel 2024, ha conquistato la vittoria nella classe AT al volante della Golf GTI Clubsport 24h insieme al sette volte campione del mondo di rallycross Johan Kristoffersson, a Nico Otto ed Heiko Hammel. Gli stessi tenteranno di confermarsi al vertice della categoria, mentre con la seconda Golf GTI Clubsport 24h correrà anche Fabian Vettel, fratello minore di Sebastian Vettel. Dopo aver completato un test invernale a Portimão a fine di febbraio, la squadra prenderà parte alle gare della Nürburgring Endurance Series (NLS) allo scopo di preparare al meglio la 24 Ore sulla Nordschleife.