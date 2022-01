Volkswagen Group in F1, Porsche e Audi attendono l’ok: ipotesi partnership con Red Bull e McLaren

BERLINO - Il gruppo Volkswagen sta per entrare nella competizione della Formula 1 con i suoi marchi Audi e Porsche non solo come semplici fornitori di motori ma con proprie squadre a partire dal 2026. È quanto riferisce la Frankfurter Allgemeine Zeitung nel sua edizione in edicola oggi. Il gruppo Volkswagen, secondo quanto riferisce la testata tedesca, sta negoziando con McLaren e Red Bull. Questo tema potrebbe essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di sorveglianza.