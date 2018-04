Volkswagen, riflettori puntati sui modelli elettrici al Temporary Store di Roma in occasione dell’E-Prix

ROMA - Un negozio temporaneo dedicato alla mobilità elettrica. Si chiama e-Lab e lo ha allestito la Volkswagen a Roma, in concomitanza con il Gran Premio di Formula E trasformando per qualche giorno il Temporary Store T-Lab concepito per promuovere presso i locali di Via del Corso 417 la T-Roc, la nuova crossover di Wolfsburg.

L’auto da 111 km/litro. In questo modo, sfruttando il traino di immagine creato dall’arrivo delle monoposto elettriche nella capitale, il marchio tedesco ripropone al grande pubblico, al centro di Roma, la propria gamma elettrificata, in particolare la e-up!, la e-Golf e la XL1 ibrida plug-in, ambasciatrice tecnologica di Volkswagen. Grazie alle sue forme ultra aerodinamiche, alla costruzione in fibra di carbonio e al suo sistema di propulsione composto da un diesel bicilindrico e da un elettrico con batteria ricaricabile, la XL1 dichiara un consumo di 0,9 litri/100 km ovvero 111 km con un litro di gasolio.

Un ponte verso il futuro. Per l’occasione, Volkswagen ripropone l’offerta e-PVV (Progetto Valore Volkswagen) per avere e-up! a 199 euro per 36 mesi con un anticipo di 4.910 euro e la e-Golf a 299 euro con 6.330 euro. In entrambi i casi il TAN è del 5,99% e c’è uno sconto sul prezzo di listino pari all’IVA. Alla fine dei 3 anni il cliente potrà restituire la vettura, acquistarla o sostituirla anche con uno dei nuovi modelli elettrici della gamma ID che Volkswagen sta preparando e che saranno disponibili dal 2020. La e-up! ha un motore da 60 kW e un’autonomia di 160 km mentre Golf ha 100 kW, accelera da 0 a 100 km/h in 9,6 s. e raggiunge 150 km/h autolimitati.