“Volpe argentata Event”: ricordando Pietro Taruffi. Il 25 maggio 3^ edizione della giornata dedicata al pilota

ROMA - Il 12 febbraio di settant’anni fa sulla mitica e unica “Fettuccia” di Terracina, Piero Taruffi il grande campione romano di auto e moto, ingegnere-progettista e ultimo vincitore della Mille Miglia su Ferrari, stabiliva il primo dei 12 primati con il Bisiluro Tarf 1. L’estro, l’ingegno e la versatilità dell’Ing. Piero Taruffi conosciuto appunto come Volpe Argentata, sono stati slancio per lo sviluppo nel settore automobilistico ma anche motociclistico, settore nel quale Taruffi conquistò ben 34 primati mondiali che gli valsero l’appellativo di “uomo freccia”.

E’ la figlia Prisca Taruffi a volerne tener viva la memoria, con tutta una serie di manifestazioni dedicate al padre.

“La Volpe Argentata Event”, è una giornata che abbina la passione per i motori con il Concorso di Eleganza intitolato alla Volpe Argentata, all’amore per lo sport del golf con una Pro Am PGAI alla quale parteciperanno oltre 30 squadre di celebrities, sportivi e giornalisti. La giornata sarà aperta gratuitamente al pubblico e a tutti gli appassionati di motori.

Grazie al contributo del Museo Piaggio, in questa 3° edizione della “Volpe Argentata Event” che sarà il prossimo 25 maggio, verrà esposta in anteprima la famosa Rondine Gilera 500 con la quale nel 1939, Dorino Serafini vinse il campionato europeo. Il progetto della Rondine, la prima motocicletta 4 cilindri dell’era moderna, nacque nel lontano 1923 grazie a due ingegneri romani, Carlo Gianini e Pietro Remor, amici e coetanei dell’Ing. Taruffi pilota e collaudatore ufficiale della Gilera. Proprio con questa motocicletta Piero Taruffi raccolse numerose vittorie tra cui il Gran Premio di Tripoli nel 1935 e in seguito, con la versione carenata, nuovi record mondiali tra cui quello sul chilometro lanciato a 274,181 km/h stabilito nel 1937 sull’autostrada Bergamo-Brescia. Taruffi stesso si riteneva più portato per le corse in moto, malgrado ciò, a detta dello stesso Nuvolari, divenne lo stradista più forte del mondo avendo vinto le corse su strada più importanti come la Targa Florio nel 1954, la Carrera Panamericana nel 1951 e la Mille Miglia nel 1957, quando a cinquant’anni si ritirò dalle competizioni, come promesso a Donna Isabella, sua moglie.

Alle 17 l’incontro aperto a tutti gli appassionati con Prisca Taruffi e Massimo Lucchini Gilera Presidente del Registro Storico Gilera, dal titolo “Le avventure di Piero Taruffi, il motociclista più veloce del mondo”.

Da quest’anno il Concorso di Eleganza della “Volpe Argentata Event” per Auto d’Epoca con particolare vocazione sportiva, è stato inserito nel calendario A.S.I (Automotoclub Storico Italiano) oltre a quello F.I.V.A (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Il concorso sarà coordinato da Stefano Chiminelli, Presidente del Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca e Vice Presidente del Museo Bonfanti. L’organizzazione è a cura di Prisca Taruffi in partnership con Play Golf54 – Golf Frassanelle, Galzignano Terme Course e il Golf della Montecchia. Grande successo per le precedenti due edizioni che hanno visto sul green, oltre 300 giocatori e grandi nomi dell’automobilismo come gli ex campioni di F1 Riccardo Patrese, Gianni Morbidelli, Pierluigi Martini oltre al cinque volte campione di Le Mans, Emanuele Pirro, il campione di rally Miki Biasion, e grandi sportivi come Beppe Dossena per il calcio, Alessandra Merlin e Paolo De Chiesa per lo sci e Genny Di Napoli per l’atletica senza dimenticare grandi campioni del golf come Costantino Rocca, Diana Luna e l’ex Ryder spagnolo Manuel Piñero.