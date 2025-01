VR46 MotoGP 2025, presentata la livrea delle Ducati di Di Giannantonio e Morbidelli

Il giallo fluo continua a essere protagonista sulle carene del Pertamina Enduro VR46 Racing Team: a confermarlo la nuova livrea svelata nei giorni scorsi al Nusah Inda Theater di Giacarta, in Indonesia, dove Fabio Di Giannantonio e il suo nuovo compagno di squadra, Franco Morbidelli, hanno svelato le loro Ducati che correrà la stagione in MotoGP. Alla già collaudata combinazione giallo fluo-bianco, firmata da Aldo Drudi e Drudi Performance, nel 2025 si aggiungono un sole su un lato e una luna sull'altro: un chiaro tributo al patron del team, Valentino Rossi, che richiama il casco con cui ha corso nel motomondiale. Sul cupolino, dietro ai numeri dei piloti, 49 e 21, si intravede inoltre il 46 dell'asso di Tavullia.

Alla presenza di Vale, la squadra guidata dal team director Alessio Salucci e dal team manager Pablo Nieto si è detta pronta ad affermarsi con un ruolo sempre più di primo piano. Per la prima volta si presenterà come Ducati Factory Supported Team: Di Giannatonio avrà infatti a disposizione una Desmosedici GP25, la più aggiornata versione del reparto corse di Borgo Panigale. Non ce ne saranno altre in griglia, a eccezione del team ufficiale in rosso. Morbidelli sarà in sella alla GP24 che l'anno scorso ha conquistato il titolo iridato. Il 2025 sarà la seconda stagione di Di Giannantonio col team. Il romano rientrerà dopo gli sforzi nel recupero a cui è stato costretto dopo un infortunio alla spalla sinistra rimediato nel 2024. Morbidelli affronterà invece il suo primo anno con la squadra di Rossi.