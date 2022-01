VR46 Team: addio a Sky, ​Mooney nuovo title sponsor per la stagione 2022

Chiusura d’anno molto positiva per Valentino Rossi e il suo VR46 Racing Team che non avrà più il logo Sky sulle carene delle proprie moto impegnate nella stagione 2022 in MotoGP e Moto2. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi che avevano accostato la scuderia a partner sauditi come la Tanal Entertainment e la Aramco, è infatti ufficiale la title sponsorship di Mooney che è oggi la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, con una rete di oltre 45.000 esercizi convenzionati che offrono operazioni di pagamento e altri servizi prima disponibili solo nelle filiali bancarie. Un accordo tutto Made in Italy che vedrà la nuova denominazione “Mooney VR46 Racing Team” presente in tutte le immagini del Team (incluse Moto e tute dei Piloti) e nelle comunicazioni ufficiali. Ulteriori particolari sui contenuti dell’intesa saranno svelati il 3 gennaio prossimo.