W2RC: Defender domina il Rally Raid del Portogallo conquistando l’intero podio della classe Stock

LOULÉ – Il Defender Rally si è confermato il team da battere nella categoria Stock del W2RC. Dopo aver monopolizzato la scena al debutto nella Dakar, la squadra inglese ha bissato il risultato nel Rally Raid del Portogallo. Sugli sterrati lusitani si è assistito a un vero e proprio monologo dei Defender Octa che hanno occupato l’intero podio di classe. Dominatori indiscussi Stéphane Peterhansel e Mika Metge che hanno preso subito le redini della corsa senza mai mollarle fino al traguardo.

Sulle strade sterrate, fangose e spesso imprevedibili tra Portogallo e Spagna, il team britannico ha portato al traguardo tutte e tre le vetture in gara, un risultato che già di per sé testimonia la solidità e l’affidabilità dei Defender Octa Dakar D7X-R. Ma è il modo in cui questo obiettivo è stato raggiunto a raccontare davvero il valore dell’impresa. Peterhansel e Metge hanno conquistato la vittoria nella classe Stock con un tempo complessivo di 11 ore, 57 minuti e 33 secondi, precedendo i compagni di squadra Rokas Baciuška e Oriol Vidal, secondi in a quasi due minuti e mezzo di scarto, mentre Sara Price e Sean Berriman hanno completato il podio.

Il Rally Raid portoghese, articolato su cinque giornate di gara, ha messo a dura prova equipaggi e mezzi con condizioni estremamente variabili. Tratti fangosi, attraversamenti d’acqua, vegetazione fitta e percorsi stretti hanno richiesto non solo velocità, ma anche precisione di guida e capacità di adattamento. In questo contesto, la Defender Dakar D7X-R si è dimostrata l’arma vincente. Nonostante sia alla sua terza gara ufficiale, la vettura inglese è stata tanto competitiva quanto affidabile.

Un elemento particolarmente significativo riguarda il ritmo mostrato dalle tre vetture nell’arco dell’intera gara. Nonostante la loro appartenenza alla categoria Stock, le Defender hanno fatto registrare tempi comparabili a quelli delle ben più estreme vetture della classe Ultimate. Evidenziando, così, un livello prestazionale che va oltre le aspettative per una vettura derivata dalla produzione di serie.

Al termine del Rally Raid del Portogallo, le tre Defender hanno affrontato circa 6.600 km di gara classificandosi al sedicesimo posto assoluto nella classifica riservata alle auto, grazie alla prestazione di Peterhansel e Metge. Baciuška ha ottenuto il diciassettesimo posto assoluto, mentre Price ha artigliato la trentesimo piazza finale.

Dopo aver centrato la vittoria, Peterhansel ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che l’ha resa possibile: « È una sensazione bellissima, ma sono ancora più orgoglioso del lavoro del team. Sappiamo che questo è un progetto nuovo. La Dakar è stata perfetta per il team, ma qui in Portogallo le condizioni del tracciato erano completamente diverse: più pioggia, più umidità, percorsi un po' più stretti. La squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro. È per questo che sono davvero orgoglioso. Hanno adattato la vettura alle condizioni del percorso, e non è stato un compito facile. Hanno lavorato duramente per arrivare a questo. È una grande soddisfazione per me, ma anche per l’intera squadra».

Della stessa lunghezza d’onda Baciuška: «Abbiamo ottenuto il primo posto nell’ultima tappa e siamo riusciti a recuperare un minuto e 25 secondi negli ultimi 100 km, ma non è bastato per la vittoria assoluta: eravamo a pochi minuti di distanza da Peterhansel. È così che vanno i rally brevi: un solo errore può costare caro. Ma complimenti a Stéphane e Mika per la vittoria in Portogallo! Hanno mantenuto un ritmo davvero forte per tutta la settimana. Un grande ringraziamento al team per il lavoro svolto».

Il successo ottenuto al Rally-Raid del Portogallo ha rappresentato un ulteriore passaggio chiave della crescita del programma sportivo del Defender. Ora l’obiettivo è già puntato al prossimo appuntamento del World Rally-Raid Championship: il Desafio Ruta 40 in Argentina, in programma dal 24 al 29 maggio prossimi. Una nuova sfida, su terreni completamente diversi, che offrirà ulteriori indicazioni sul potenziale della D7X-R e sulla capacità del team di adattarsi in contesti sempre probanti e difficili.