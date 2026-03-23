W2RC: Sebastien Loeb e Dacia dominano in Portogallo e salgono in vetta al Mondiale Rally Raid

GRÂNDOLA – Il Rally-Raid del Portogallo 2026 ha confermato la supremazia di Dacia. Dopo aver conquistato la Dakar, la Sandrider si è ripetuta nella seconda prova del W2RC ma questa volta con la coppia Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger. I due francesi sono stati protagonisti di una prestazione maiuscola che ha permesso al team di consolidare la propria leadership nel Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid. Tra condizioni meteo difficili, pioggia e fango, l’equipaggio transalpino ha saputo fare la differenza grazie a velocità, costanza e una gestione impeccabile della gara.

Fin dalle prime fasi del rally si era intuito che Loeb e Boulanger avessero il potenziale per imporsi. Dopo aver preso il comando nella seconda tappa, disputata giovedì, non hanno più lasciato la vetta della classifica, costruendo progressivamente un ampio vantaggio sugli avversari. Al volante della Dacia Sandrider, alimentata con carburante sostenibile, l’equipaggio ha completato i 2.201 km del percorso, che si è snodato tra Portogallo e Spagna, con un margine finale di 2 minuti e 46 secondi sugli avversari.

La prestazione è stata costruita soprattutto sulla continuità. Loeb e Boulanger hanno martellato chiudendo quattro delle cinque tappe nella Top 3. In una gara dove errori e imprevisti erano dietro ogni curva, riuscire a mantenere un livello così alto di concentrazione ha rappresentato il vero fattore decisivo. Questo risultato ha inoltre rafforzato la posizione di Dacia in testa alla classifica Costruttori.

Infatti, oltre alla vittoria assoluta, il team può sorridere anche per la prestazione di Lucas Moraes e Dennis Zenz. Il pilota brasiliano, campione del mondo in carica e vincitore dell’edizione 2025, ha vissuto una gara ricca di colpi di scena ma si è dovuto accontentare del quarto posto assoluto. Anche se hanno sfiorato il podio per appena 59 secondi, Moraes e Zenz hanno ottenuto il miglior piazzamento da quando sono entrati a far parte del team Dacia.

La gara portoghese ha però presentato anche momenti difficili per il team Dacia, in particolare per Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin. Dopo il trionfo alla Dakar, la coppia era tra le favorite anche in Portogallo, ma un problema tecnico causato dal terreno bagnato li ha costretti al ritiro nella terza tappa. Nonostante ciò, una volta riparata la vettura, sono rientrati in gara nella quarta frazione, dimostrando competitività fino all’ultimo giorno, quando hanno fatto segnare il secondo miglior tempo della tappa, a soli tre secondi dai compagni Moraes e Zenz.

Nel complesso, il Rally-Raid del Portogallo ha confermato lo stato di forma di Dacia e di Loeb. Il nove volte iridato nel WRC ha tagliato il traguardo davanti le Toyota Hilux di Guy Botteril e Seth Quintero. Il team Dacia ha così ottenuto la sua quinta vittoria nel Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid. Invece per Loeb si è trattato della terza affermazione nella serie, mentre Boulanger ha raggiunto quota sei successi da quando è stato istituito il campionato W2RC.

Visibilmente soddisfatto, al traguardo Loeb ha così commentato la sua vittoria: «Abbiamo disputato una buona gara. Non è stato facile. Su percorsi di questo tipo, molto tecnici, è stato molto complicato. Guidando auto della categoria Ultimate, è stata una vera e propria sfida. Ma le sensazioni erano ottime, la Dacia Sandrider si è comportata benissimo per tutto il rally. Abbiamo conquistato tanti punti e non potevamo sperare di meglio. È un'altra vittoria per il team e la nostra prima della stagione».

Il francese della Dacia ha poi proseguito: «Abbiamo avuto un ottimo feeling con l'auto, per cui sono davvero contento. Quello del Portogallo è un rally che ho molto apprezzato, le prove speciali sono interessanti, si attacca come nel Campionato Mondiale di Rally, per cui ho trovato davvero divertente guidare per tutta la settimana, apprezzo anche questo tipo di terreno. Sono molto felice di aver vinto e di essere in testa al Campionato. Dopo il grande risultato di Nasser alla Dakar, non è male ritrovarsi al comando dopo il secondo round».

Con questo successo, il team Dacia Sandriders si presenta al prossimo appuntamento il Desafío Ruta 40 in Argentina, in programma dal 25 al 29 maggio, come la squadra da battere. La stagione è ancora lunga, ma il segnale lanciato in Portogallo è chiaro: Dacia non è più un outsider. La strada è tracciata, ora l’obiettivo è quello di conquistare il Mondiale Rally Raid.