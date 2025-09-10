Waterfestival 2025, il Lago di Viverone al centro della motonautica mondiale. Sfide decisive per i titoli europei e mondiali e giovani talenti

Sfide decisive per i titoli europei e mondiali, giovani talenti pronti a emergere e il fascino del Lago di Viverone come cornice naturale: dal 12 al 14 settembre va in scena l’undicesimo Waterfestival, appuntamento che porta in Piemonte il meglio della motonautica internazionale. La manifestazione è organizzata dal Rainbow Team insieme alla Federazione Italiana Motonautica, con il supporto della Regione Piemonte e il contributo del Comune di Viverone.

Formula Junior Élite, GT30 e Mondiale di F4 - Il programma sportivo si annuncia di altissimo livello. In gara i giovanissimi della Formula Junior Élite, impegnati nella prima tappa del Campionato Italiano, e i protagonisti dell’Europeo GT30, categoria che guarda ai futuri campioni. Ma l’attesa maggiore è per la Formula 4, dove saranno in palio punti fondamentali per la conquista del titolo iridato.

I piloti del Rainbow Team - Grande attenzione ai driver del Rainbow Team, che può vantare due campioni d’Italia: Vincenzo Galofaro nella Formula Junior Élite, deciso a difendere il titolo, e Riccardo Costa, tricolore 2024 nel GT30. A completare la squadra ci sono Stefano Genova e Lorenzo De Biase, determinati a conquistare piazzamenti di rilievo nell’Europeo.

Nella Formula 4 non sarà al via Oleg Bocca, già al lavoro in vista del debutto in Formula 2 nel 2026. Il piemontese sarà comunque presente a Viverone come responsabile e supervisore dei giovani compagni. Tra i partecipanti spicca invece Alia Abdulsalam, prima donna emiratina a correre in un campionato mondiale di motonautica.

Le voci dal paddock - «La grande presenza di piloti di caratura mondiale, soprattutto di tanti giovani italiani, non può che essere una buona notizia per tutto il movimento – spiegano Fabrizio Bocca, team principal, ed Elisa Manzetta Bocca, team manager del Rainbow Team –. Ma anche il supporto che ogni anno viene confermato da tanti enti e istituzioni dimostra la bontà del lavoro fatto e la risonanza che la motonautica può avere in questo territorio».

Il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, sottolinea l’importanza dell’evento: «Le gare del Mondiale di Circuito e le competizioni giovanili, come la GT30 e la Junior, regalano emozioni uniche: sono spettacolari per chi ama già la Motonautica, ma sanno conquistare anche chi si avvicina a questo sport per la prima volta. […] Eventi come questo sono un passo importante per rendere la Motonautica più inclusiva e accessibile a tutti».