WEC: 36 vetture al via nella stagione 2025, arriva Aston Martin assente Lamborghini

Il 2025 è già qui. ACO e FIA hanno sciolto le riserve svelando ufficialmente l’elenco degli iscritti per la prossima stagione del Mondiale Endurance. Contrariamente alla decisione di allargare l’ingresso fino a quaranta partecipanti, il prossimo campionato del FIA WEC vedrà trentasei vetture al via, equamente divise tra Hypercar e LMGT3. Schieramento che però verrà ampliato in occasione della 24 Ore di Le Mans dove, oltre al ritorno delle LMP2, ci saranno le varie squadre invitate per la maratona de La Sarthe.

Saranno diciotto le Hypercar che prenderanno il via della 1812 km del Qatar, primo appuntamento stagionale del WEC. Reduce dalla conquista del campionato costruttori, Toyota sarà ancora una volta la squadra da battere. Il team nipponico ha deciso di proseguire con la stabilità confermando entrambi gli equipaggi. Sulla GR010 Hybrid numero 7 ci saranno Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries, mentre sulla LMH numero 8 si alterneranno Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

Nonostante la conquista del titolo piloti, in Porsche hanno deciso di rivedere le formazioni. Sulle 963 LMDh del Penske Motorsport si alterneranno solamente due piloti, al quale verrà aggiunto un terzo elemento solamente nelle gare più lunghe. Sulla Porsche numero 5 si divideranno il volante Julien Andlauer e Michael Christensen, ai quali si aggiungerà Mathieu Jaminet nelle corse oltre le sei ore, mentre sulla numero 6 ci saranno i campioni in carica Laurens Vanthoor e Kevin Estre che verranno affiancati da Matt Campbell.

Invariata la formazione delle Ferrari con i vincitori della scorsa 24 Ore di Le Mans Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che si alterneranno ancora sulla 499P numero 50. Mentre sulla vettura numero 51 ci sarà il terzetto composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Restando in ambito tricolore è da segnalare l’assenza di Lamborghini. Come vociferato, la Casa di Sant’Agata Bolognese non sarà al via del Mondiale Endurance. A un anno dal suo debutto agonistico, la SC63 LMDh prenderà parte solamente all’IMSA. Tuttavia la Lamborghini potrebbe rientrare, tramite invito, in occasione della 24 Ore di Le Mans. Assente sullo schieramento della stagione 2025 del WEC anche l’Isotta Fraschini. Dopo il divorzio, a metà stagione con il team Duqueine, il costruttore italiano non è riuscito a trovare un’altra squadra.

A raddoppiare il suo impegno sarà la Cadillac che, tramite il team Jota, schiererà due V-Series.R LMDh. Tra gli ufficiali del costruttore americano, e i portacolori della squadra inglese, sono già stati annunciati i piloti. Saranno Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais, Norman Nato, Jenson Button e Will Stevens a scendere in pista. Tuttavia ancora non sono stati resi noti gli equipaggi che verranno decisi in un secondo momento, anche in base a possibili concomitanze con altri campionati.

In Qatar i riflettori saranno puntati tutti sulle Aston Martin Valkyrie LMH. La casa inglese, che correrà con il supporto del team Heart of Racing, per ora ha annunciato solamente i primi due piloti: Harry Tincknell, sulla Valkyrie 007, e Alex Riberas sulla numero 009. Formazione ancora tutta in divenire per BMW. Il team WRT, che fa correre le M Hybrid V8 LMDh per ora ha svelato solamente i nomi di Dries Vanthoor e René Rast. Ugualmente anche Alpine ha annunciato solamente Charles Milesi e Paul-Loup Chatin. L’intenzione della squadra francese è di confermare l’intera formazione, ma non sono esclusi modifiche negli equipaggi.

Infine Peugeot ha annunciato Jean-Eric Vergne, sulla 9X8 Evo numero 93, e Stoffel Vandoorne sulla vettura numero 94. La squadra francese dovrebbe accogliere, inoltre, Malthe Jakobsen che andrà a rilevare il posto lasciato da Nico Müller. Saranno solamente due i team che prenderanno parte al campionato riservato alle squadre private. AF Corse sarà al via con una Ferrari 499P per Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson. Assenti i campioni in carica del team Jota, a difendere i colori Porsche resterà solamente il Proton Competition che, per ora, ha confermato solamente Neel Jani.

Così come nella stagione appena terminata, anche nel prossimo anno saranno diciotto le LMGT3 al via del WEC. Anche in questo caso balza all’occhio l’assenza di Lamborghini. Dopo aver portato in pista le Hurácan GT3, il team Iron Lynx schiererà due Mercedes AMG per i confermati Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni. Per quanto riguarda le Iron Dames vedremo Rahel Frey, Michelle Gatting e Celia Martin al volante della Porsche 911 GT3. Mentre l’altra vettura di Zuffenhausen sarà gestita dal Manthey e vedrà alternarsi Riccardo Pera, Richard Lietz e Ryan Hardwick.

Nessuna novità per quanto riguarda AF Corse. Sulla Ferrari 296 GT3 numero 21 ci sarà il terzetto Alessio Rovera, Simon Mann e François Heriau, mentre sulla vettura numero 54 si alterneranno Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr. Misterioso il programma BMW in LMGT3. A far scendere in pista le nuove M4 GT3 Evo sarà sempre il WRT ma con i numeri 31 e 32 e i confermati Augusto Farfus e Maxime Martin, a mancare all’appello è quindi Valentino Rossi. Dopo il Rookie Test del Bahrain, il ‘Dottore’ dovrà sciogliere ancora le riserve se proseguire con la LMGT3 o tentare il salto in Hypercar.

Formazioni ancora da definire per la maggior parte degli altri team. Il Proton Competition, ad esempio, per ora ha confermato i soli Dennis Olsen e Benjamin Barker al volante delle Ford Mustang GT3. Sulla stessa linea il team Akkodis ASP con le Lexus RC F GT3 affidate a José Maria Lopez e Ben Barnicoat. Ugualmente il TF Sport avrà due Corvette Z06 GT3 per Charlie Eastwood e Daniel Juncadella. United Autosports, ad oggi, ha confermato Marino Sato e Gregoire Saucy sulle due McLaren 720S GT3. Infine Aston Martin sarà rappresentata sia dal team Heart of Racing, per ora con il solo Team Principal Ian James, che dalla squadra proveniente dalla ELMS Racing Spirit of Leman con Derek DeBoer e Valentin Hasse-Clot.

FIA WEC: Elenco iscritti alla stagione 2025