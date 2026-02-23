Wec, 62 vetture nella lista provvisoria della 24 Ore di Le Mans 2026. Tanti i figli d'arte al via: Lorenzo Patrese, Pietro Fittipaldi e Enzo Trulli

E' stata presentata la lista provvisoria delle vetture e degli equipaggi che prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans 2026, la tappa più blasonata del calendario del Wec, World Endurance Championship. Saranno 18 le hypercar, tra cui le tre Ferrari 499P che, dal 2023, hanno conquistato 3 edizioni consecutive della maratona automobilistica per antonomasia. Quest'anno Cadillac schiererà, oltre alle due V-Series.R di Hertz Team JOTA, anche una vettura gestita dal team WTR. Nella categoria regina del Wec ci saranno anche le due Genesis GMR 001 del team Magma Racing, che debuttano nel campionato in questa stagione ed andranno ad aggiungersi ad una compagine di hypercar in cui Alpine, Bmw, Peugeot e Toyota nutrono ambizioni importanti. Anche l'Aston Martin Valkyrie, divenuta più consistente di gara in gara, mira ad un risultato positivo.

Tra i piloti delle hypercar spicca la presenza del due volte campione del mondo e tre volte vincitore a Le Mans, André Lotterer, che correrà con Genesis, mentre l'ex campione di Formula 2 Théo Pourchaire sarà al volante di una Peugeot 9X8 ed un altro vincitore di una serie propedeutica alla F1, Victor Martins, ex campione di F3, difenderà i colori Alpine. Nella classe LMP2, per il momento sono stati iscritti 19 prototipi e figurano diversi volti noti nel Wec, come Grégoire Saucy, che ha corso nella categoria LMGT3 con McLaren e Mikkel Jensen, che ha gareggiato con la Peugeot 9X8 e sarà pilota della hypercar McLaren nel 2027, oltre al due volte vincitore assoluto di Le Mans, Romain Dumas. A questi si aggiungono il collaudatore e pilota di sviluppo Peugeot, Alex Quinn, la campionessa in carica della F1 Academy, nonché pilota di sviluppo del team Mercedes-AMG F1, Doriane Pin, e due piloti dal cognome famoso come Pietro Fittipaldi ed Enzo Trulli.

Particolarmente folto il gruppo di auto nella classe LMGT3, con 25 vetture al via, di cui 7 auto che si aggiungono esclusivamente per la 24 Ore di Le Mans. Tra queste annoveriamo le Corvette dei team Autosport e TF Sport, la Mercedes-AMG della squadra Iron Lynx, l'Aston Martin Vantage del Racing Spirit of Léman, le due Ferrari 296 del Kessel Racing, una delle quali sarà pilotata da Lorenzo Patrese, figlio dell'ex vicecampione del mondo di F1, Riccardo Patrese ed un'altra 296 schierata da Richard Mille AF Corse, che sarà condotta anche dal pilota ufficiale Ferrari, Lilou Wadoux.