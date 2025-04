WEC, 6 Ore di Imola: emozioni e spettacolo sia in pista che in città

La 6 Ore di Imola 2025 si prepara a tornare, e lo fa con tutta l’energia e lo stile che solo il mondo del motorsport può offrire, ma stavolta con qualcosa in più. Dal 18 al 20 aprile, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari non sarà solo il teatro di una delle gare più attese del calendario FIA World Endurance Championship, ma si trasformerà in un vero e proprio festival dell’automobilismo, della musica, della cultura e del Made in Italy. Dopo il successo straordinario dell’edizione 2024, l’evento cresce ancora e si apre a un pubblico più ampio, con l’ambizione di diventare un appuntamento irrinunciabile non solo per gli appassionati di endurance, ma anche per le famiglie, i curiosi, gli amanti delle belle auto e di tutto ciò che gravita attorno a un weekend di emozioni e passione.

La gara rappresenta la seconda tappa del WEC 2025 e vedrà in pista ben 13 Case costruttrici suddivise tra le futuristiche Hypercar e le nuove LMGT3, con un cast di piloti che fa sognare. Da Antonio Giovinazzi ad Antonio Fuoco, da Alessandro Pier Guidi a Raffaele Marciello fino al grande ritorno di Valentino Rossi, ormai sempre più protagonista nel mondo dell’endurance. E accanto a loro, nomi internazionali come Robert Kubica, Kamui Kobayashi, Kevin Magnussen e Sebastien Buemi: vere leggende dell’asfalto, pronte a darsi battaglia su uno dei tracciati più iconici del mondo.

La vera novità dell’edizione 2025 è la capacità dell’evento di trasformarsi in qualcosa che va oltre la pista. Imola si presenta come un grande palco a cielo aperto, in cui ogni angolo dell’Autodromo e della città stessa sarà coinvolto per creare un’esperienza totale. La Fan Zone, allestita all’interno dell’impianto, offrirà intrattenimento per tutte le età: giochi e attività educative per i più piccoli, una ruota panoramica gratuita per osservare la pista dall’alto, stand interattivi delle Case automobilistiche e dei principali sponsor, simulatori di guida, street food d’eccellenza e un palco per concerti e dj set.

Venerdì 18 aprile, a chiudere la giornata in bellezza, sarà Gué, uno dei rapper più seguiti in Italia, che infiammerà il pubblico con il suo live: un concerto gratuito per tutti i possessori del biglietto del venerdì o dell’abbonamento completo. Il legame tra l’evento e il territorio si fa ancora più stretto grazie alla concomitanza con la Giornata Nazionale del Made in Italy, fissata per il 15 aprile. L’Autodromo di Imola si candida così a diventare uno dei simboli di quell’eccellenza industriale e culturale che il motorsport sa raccontare meglio di chiunque altro.

A rafforzare questo legame con la città, una serie di eventi collaterali coinvolgerà il centro storico: dalla presentazione ufficiale dei piloti in Piazza Matteotti, prevista per giovedì 17 aprile, fino alle mostre tematiche dedicate alla storia del motorsport, come “Gli angeli di Imola” e l’esposizione dedicata alla famiglia Gresini. Per facilitare gli spostamenti e rendere più sostenibile la mobilità, saranno attive navette gratuite che collegheranno il centro con l’autodromo nelle giornate di sabato e domenica. E per chi desidera vivere il weekend in modo ancora più esclusivo, non mancheranno le opportunità: sono disponibili pacchetti hospitality che permettono di vivere la gara da prospettive privilegiate.

L’Hospitality Endurance Club, posizionata lungo la pit lane, garantirà una visuale perfetta sui cambi pilota e sulla cerimonia di partenza, il tutto accompagnato da un menù ricercato. Ancora più spettacolare l’Hospitality Rinascente, al quarto piano della celebre Torre dell’Autodromo, con spazi arredati da Kartell e accesso garantito anche all’Endurance Club. Chi ha già acquistato un biglietto posto unico potrà anche effettuare un upgrade per accedere al Paddock e alla Pit Walk: un’opportunità imperdibile per chi sogna di vivere il dietro le quinte del WEC a stretto contatto con le squadre e le auto. I biglietti sono disponibili su TicketOne, ma i posti sono limitati e la richiesta è già alta. La 6h di Imola 2025 non è solo una gara: è un viaggio dentro la passione per l’automobilismo, ma anche un’occasione per immergersi in un mondo fatto di musica, emozioni, cultura e bellezza tutta italiana.