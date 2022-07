Wec, a Monza le Iron Dames entrano nella storia. Quattro Ferrari 488 GTE nelle prime quattro posizioni

MONZA - Un fine settimana indimenticabile per il team Iron Lynx. Impegnato nella 6 Ore di Monza nel FIA World Endurance Championship (WEC), il Team, ha visto lo straordinario risultato per tutte e due le sue Ferrari. La #85 Iron Dames con l’equipaggio: Sarah Bovy Michelle Gatting e Rahel Frey. Prima formazione tutta al femminile a conquistare il gradino più alto del podio nel WEC, dopo un secondo posto. Quarta la seconda auto, la #60, guidata da Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Giancarlo Fisichella. «Un weekend che il team non dimenticherà mai - sono le prime parole di Andrea Piccini, team principal dell’Iron Lynx - entrambe le vetture sono arrivate al traguardo nelle prime quattro posizione e, le Iron Dames sono entrate nella storia non una, ma due volte. Siamo davvero molto orgogliosi!». Sabato: Sarah, Michelle e Rahel dimostravano subito di avere le carte per vincere conquistando una storica pole.

Una gara perfetta e, grazie al lavoro sinergico di piloti, meccanici ed ingegneri nella messa a punto, la vettura riusciva a dettare il ritmo. Dopo essere diventata la prima donna pilota ad ottenere una pole nel FIA WEC durante le qualifiche, Sarah Bovy è stata in testa dall’inizio dimostrando ottime capacità di guida e di tattica. Il testimone è poi passato nelle mani di Michelle Gatting, la danese ha consolidato la leadership prima di cedere la guida a Rahel Frey. Schiavoni, Cressoni e Fisichella, con la seconda vettura, hanno guidato brillantemente mostrando ancora una volta l’ottimo mix di compostezza, messa a punto, abilità e il giusto ritmo. Dopo aver lottato per tutta la gara, la vettura #60 giungeva 4ø al traguardo dopo aver recupertato nove posti dalla posizione di qualifica. Al secondo e terzo posto, le 488 GTE del team AF Corse-Ferrari: la #51 di Miguel Molina e Antonio Fuoco e la #52 con Alessandro Pierguidi e James Calando. Prossima data per il FIA World Endurance Championship 2022, l’11 settembre, in Giappone, con la 6 Ore del Fuji.