WEC, AF Corse annuncia Phil Hanson come nuovo pilota della Ferrari 499P per la prossima stagione

SAKHIR – Alla vigilia dell'ultima gara stagionale del FIA WEC, in programma questo fine settimana in Bahrain, AF Corse ha annunciato che Phil Hanson si unirà alla squadra per la stagione 2025. Il venticinquenne inglese prenderà parte del Mondiale Endurance al volante della Ferrari 499P LMH. Dopo un anno trascorso alla guida della Porsche 963 LMDh del Team Jota, Hanson è pronto a unirsi al team italiano per affrontare una nuova sfida con il prototipo del Cavallino Rampante.

Nonostante i suoi soli venticinque anni, il pilota inglese è già un veterano del mondo delle gare Endurance. Nella stagione 2017-18 Hanson ha conquistato il titolo LMP3 nel campionato Asian Le Mans Series con il team Tockwith Motorsport. L’inglese si è poi ripetuto, due anni dopo, aggiungendo in bacheca il titolo LMP2 nella stessa serie con i colori United Autosports. Fedele al team di Zak Brown, Hanson ha proseguito la sua carriera sia nella European Le Mans Series che nel WEC. L’inglese ha quindi ottenuto la vittoria in LMP2 della 24 Ore di Le Mans nel 2020 e, sempre nello setto anno, si è aggiudicato i titoli di classe sia nel Mondiale Endurance che nella ELMS.

La promozione di Hanson alla classe Hypercar è avvenuta quest'anno con il Team Jota, dove ha condiviso il volante della Porsche 963 LMDh con Oliver Rasmussen e l’ex iridato di Formula 1 Jenson Button. Il terzetto ha ottenuto come miglior piazzamento stagionale il sesto posto assoluto nella 6 Ore del Fuji. Oltre al WEC, quest’anno Hanson ha partecipato anche all'IMSA Michelin Endurance Cup sempre con una Porsche ma questa volta gestita dal team JDC-Miller MotorSports.

Hanson farà il suo debutto con la Ferrari 499P di AF Corse questa domenica, durante i Rookie Test sul circuito di Sakhir subito dopo la 8 Ore del Bahrain, affiancato dal pilota cinese Yifei Ye. Proprio quest’ultimo, con ogni probabilità, sarà confermato nell'equipaggio di AF Corse per il prossimo anno. Rimane invece incerto il futuro di Robert Kubica, mentre Robert Shwartzman è atteso in IndyCar con il team Prema.