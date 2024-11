WEC: AF Corse conferma Kubica, sarà al fianco di Ye e Hanson sulla Ferrari 499P LMH

PER MARCA

PIACENZA – La notizia la si attendeva già in occasione della 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento stagionale del FIA WEC, ma solamente oggi è arrivata l’ufficialità. Robert Kubica ha rinnovato il contratto con AF Corse per disputare la prossima stagione del Mondiale Endurance sempre al volante della Ferrari 499P. Il polacco ritroverà il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Yifei Ye, con cui ha diviso l’abitacolo della LMH di Maranello già quest’anno, e il neo acquisto Phil Hanson che andrà a sostituire Robert Shwartzman, quest'ultimo diretto in IndyCar con il team Prema.

Reduce da una positiva stagione del debutto in Hypercar, inclusa la vittoria assoluta della Lone Star Le Mans di Austin e due affermazioni di classe, AF Corse si presenterà ai nastri di partenza del Mondiale Endurance 2025 con l’obiettivo di conquistare il titolo riservato ai team privati. Oltre alla conferma di Ye e l’arrivo di Hanson, il quale ha avuto l’opportunità di testare la 499P in occasione dei Rookie Test del Bahrain, mancava solamente l’ultimo tassello.

La squadra di Amato Ferrari ha quindi deciso di proseguire il rapporto con Kubica che, grazie alla sua esperienza, si è rivelato una figura preziosa nel corso del campionato. Oltre a disputare il WEC, il polacco nella stagione appena conclusa ha vinto il titolo LMP2 nella European Le Mans Series al fianco di Louis Deletraz e Jonny Edgar dividendo la Oreca 07 Gibson del team AO by TF Racing.

Entusiasta, Kubica ha così accolto la possibilità di proseguire la sua avventura nel team: «Sono molto contento di poter proseguire questa esperienza con AF Corse al volante della Ferrari 499P LMH. Quando siamo partiti per il progetto della vettura numero 83 era tutto nuovo. Oggi ci ritroviamo con 12 mesi di duro lavoro alle spalle, tante esperienze sia positive sia negative che useremo per migliorarci e per affrontare al meglio il FIA WEC 2025. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa, ma con l’esperienza acquisita quest’anno siamo certi di poter fare un lavoro migliore».