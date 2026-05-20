WEC: Alex Lynn costretto a saltare la 24 Ore di Le Mans, al suo posto Cadillac chiama Louis Deletraz

La 24 Ore di Le Mans 2026 perde uno dei protagonisti della classe Hypercar. Alex Lynn non prenderà infatti parte alla classica francese prolungando, così, la propria assenza dal FIA WEC dopo aver già saltato i round di Imola e Spa. Per il pilota britannico, portacolori Cadillac con il team Jota, si tratta di un nuovo stop che lo costringerà a rinunciare anche all’appuntamento più importante della stagione Endurance.

L’assenza di Lynn rappresenta una perdita significativa non soltanto per Cadillac e Jota, ma anche per l’intera categoria regina. Il britannico era stato infatti uno dei grandi protagonisti dell’edizione passata della corsa francese, conquistando la Hyperpole e confermandosi tra i riferimenti della classe Hypercar al volante della Cadillac V-Series.R LMDh.

Alla base del forfait ci sono i problemi fisici che continuano a condizionare il pilota inglese. Lynn sta ancora facendo i conti con il problema al collo che aveva già compromesso l’inizio della sua stagione nel Mondiale Endurance. L’obiettivo iniziale era quello di sottoporsi a un intervento chirurgico in tempo utile per rientrare proprio nella settimana della 24 Ore di Le Mans, ma il programma è stato rivisto a causa di ritardi e complicazioni organizzative che hanno spostato l’operazione al mese di giugno, facendo inevitabilmente slittare anche i tempi di recupero.

Cadillac e Jota hanno quindi deciso di confermare Louis Delétraz come sostituto sulla vettura americana. Lo svizzero era già stato chiamato in causa nel precedente appuntamento di Spa, dove aveva debuttato con la squadra britannica, e continuerà così il proprio percorso nel FIA WEC al fianco di Will Stevens e Norman Nato. Prima della trasferta francese, il trio sarà impegnato anche nei test programmati a Silverstone.

Per Delétraz si tratta di una conferma che arriva in un periodo particolarmente intenso della sua stagione. Il pilota elvetico è infatti impegnato anche nell’IMSA SportsCar Championship con Wayne Taylor Racing, sempre al volante della Cadillac V-Series.R LMDh, proseguendo così il proprio rapporto con il prototipo statunitense su entrambe le sponde dell’Atlantico.

La chiamata di Jota modifica però anche il programma originariamente previsto per la 24 Ore di Le Mans. Delétraz avrebbe infatti dovuto prendere parte alla gara nella categoria LMP2 con AO by TF, condividendo la Oreca 07 Gibson insieme a Dane Cameron e PJ Hyett. La rinuncia al progetto LMP2 apre quindi la porta all’ingresso di James Allen, scelto dal team come sostituto per completare l’equipaggio.

Rimane invece ancora senza una data precisa il ritorno in pista di Lynn. Prima di poter pensare al rientro, il britannico dovrà affrontare l’intervento chirurgico e successivamente completare il percorso di riabilitazione. Solo al termine di questo iter sarà possibile valutare i tempi per il ritorno alle competizioni e il suo reinserimento nel programma Cadillac nel FIA WEC.

Nonostante il delicato momento, Lynn ha voluto lasciare un messaggio di supporto alla squadra: «È ovviamente una grande delusione non poter correre a Le Mans e perdere i test a Silverstone con la squadra, ma portare a termine questo intervento e recuperare completamente deve essere la priorità. I tempi non sono andati come previsto inizialmente a causa di difficoltà di programmazione legate all’intervento, ma ora abbiamo una strada chiara da seguire. Sosterrò la squadra da casa augurando a tutto il team il meglio per Le Mans».