Wec, alla 6 Ore di Barcellona è doppietta Toyota che vince il titolo costruttori. Podio per la Ferrari

Nel penultimo appuntamento stagionale del Wec, World Endurance Championship, che si è svolto sul Circuit de Barcelona-Catalunya, la gara di 6 ore ha visto il trionfo in parata delle hypercar Toyota, con la numero 8 condotta da Buemi, Hartley ed Hirakawa che ha vinto davanti alla numero 7 di De Vries, Conway e Kobayashi. In una corsa partita con pista bagnata davanti ad un pubblico di oltre 55.000 spettatori, la Ferrari 499P numero 50 di Molina, Fuoco e Nielsen ha completato il podio, mentre la Toyota ha potuto festeggiare, oltre alla prima doppietta stagionale, anche il titolo costruttori. Si tratta dell'ottavo alloro iridato tra i costruttori in 14 stagioni, il quinto nell'era delle hypercar, con la TR010 Hybrid che è riuscita a conquistare il titolo al debutto, ribadendo i successi delle precedenti TS040 Hybrid e GR010 Hybrid.

«Non abbiamo sempre avuto la vettura migliore - ha spiegato Kobayashi - ma siamo stati molto forti e costanti in gara, il che ci ha permesso di conquistare molti punti». In classe LMGT3 la vittoria della gara spagnola è andata alla Porsche numero 92 del team The Bend Manthey, che ha anticipato al traguardo la McLaren numero 10 del team Garage 59 e la Bmw numero 69 del team WRT. Con il titolo costruttori nella categoria regina del Wec, quella delle hypercar, vinto con autorevolezza da Toyota, rimane da assegnare il titolo riservato ai piloti, in una classifica che vede i due equipaggi della casa giapponese saldamente al comando, rispettivamente, con 114 punti (Buemi, Hartley ed Hirakawa) e 97 punti (De Vries, Conway e Kobayashi), più staccati, a 75 punti, gli equipaggi delle vetture Bmw.

La classifica nella categoria LMGT3, invece, ha visto il team The Bend Manthey, con la Porsche numero 92, accorciare le distanze a 18 punti dal team TF Sport e dalla sua Corvette numero 33, che rimane in prima posizione, mentre il Racing Team Turkey by TF è in terza posizione, a 22 punti dalla vetta, con la Corvette numero 34. La situazione è la medesima tra i piloti, per cui sono ancora diversi i titoli da assegnare nella 6 Ore di Monza, atto conclusivo del campionato 2026, in programma dal 6 all'8 novembre.