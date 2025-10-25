WEC: Alpine annuncia Antonio Felix Da Costa, sulla A424 LMDh a partire dal 2026

PARIGI – Si apre un nuovo capitolo per Antonio Felix Da Costa. Concluso il rapporto con Porsche in Formula E, il portoghese si appresta a rientrare nel FIA WEC a partire dalla prossima stagione con l’Alpine. Da Costa tornerà a impugnare il volante di una Hypercar, nello specifico la A424 LMDh, puntando alla vittoria assoluta nel Mondiale Endurance e alla prossima 24 Ore di Le Mans. Parallelamente il portoghese proseguirà la sua avventura in Formula E tra le file del team Jaguar.

La notizia dell’arrivo di Da Costa in Alpine era già nell’aria da qualche settimana, ma mancava ancora l’ufficialità. Il trentaquattrenne portoghese non è nuovo al mondo del WEC. In passato, ha corso con regolarità nella serie e ha conquistato risultati di rilievo, come la vittoria di classe LMP2 alla 24 Ore di Le Mans 2022 con Jota. Sempre con il team inglese, Da Costa ha poi affrontato la categoria Hypercar con la Porsche 963 LMDh privata.

Tuttavia, il costruttore tedesco aveva poi deciso di limitarne l’impegno del portoghese alla sola Formula E, una scelta che Da Costa non aveva mai realmente condiviso. Dopo tre anni di collaborazione, chiusi con una stagione altalenante un quinto posto al termine del campionato con cinque podi e nessuna vittoria, le strade tra Da Costa e Porsche si sono dunque divise alla fine della stagione 2024/25.

Con Alpine, Da Costa ritrova l’Endurance all’interno di un programma che ha finalmente mostrato il suo reale potenziale con il successo ottenuto nella recente 6 Ore del Fuji: «Sono lieto di entrare a far parte dell'Alpine Endurance Team - ha dichiarato il portoghese - Tornare nel Campionato del Mondo Endurance era uno dei miei principali obiettivi e sono estremamente contento di farlo con un costruttore che si è ridefinito in modo audace e ambizioso e che ora compete in prima linea nel WEC».

Da Costa ha poi sottolineato quanto questo passaggio rappresenti una tappa significativa della sua carriera: «Alpine è un marchio con una forte eredità nelle corse ed entrare a far parte di un ecosistema così imponente è davvero emozionante. Il team ha ottenuto prestazioni di altissimo livello e di recente ha conquistato la sua prima vittoria con la A424 LMDh, rendendo questo il momento perfetto per iniziare la nostra collaborazione».

Il portoghese guarda avanti con determinazione e consapevolezza, forte di un bagaglio di esperienze che spazia dalle monoposto all’Endurance: «Ho lavorato duramente per diventare un pilota completo in questa disciplina e, dopo aver vinto il titolo LMP2, il mio obiettivo è ora quello di contribuire al successo di Alpine nella massima competizione. Non vedo l'ora di lavorare con la squadra, i miei compagni e tutti gli ingegneri e i meccanici».

Alpine, dal canto suo, non ha ancora comunicato ufficialmente in quale equipaggio verrà inserito Da Costa, ma la line-up della squadra francese è destinata a cambiare sensibilmente. Mick Schumacher e Paul-Loup Chatin lasceranno il team alla fine del 2025. Con il primo che sarebbe in trattativa con McLaren e interessato a un possibile ritorno alle monoposto in IndyCar, mentre il secondo potrebbe approdare al nuovo programma Hypercar di Genesis.

Il team principal Philippe Sinault ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo del pilota portoghese, sottolineandone le qualità tecniche e umane: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Da Costa. Ci conosciamo da molto tempo e le nostre strade si sono incrociate spesso, in particolare nelle gare di F3 e di Endurance. Tra noi c'è sempre stato un rispetto reciproco e il desiderio di lavorare insieme un giorno. È una vera soddisfazione vedere oggi realizzato questo desiderio».

Sinault ha poi aggiunto: «Da Costa è un pilota puro che ha sempre saputo tirare fuori il meglio dalla sua auto ed è stato un concorrente formidabile. La sua presenza ha lasciato il segno in ogni squadra e categoria in cui ha corso. Condividiamo la stessa passione e visione e conosciamo bene il suo ambiente, quindi sono sicuro che diventeremo rapidamente pienamente operativi e performanti. Porterà molto con la sua esperienza, la sua personalità e la sua cultura orientata ai risultati, e siamo entusiasti di affrontare insieme le sfide future».

Da Costa ha già avuto modo di testare la A424 LMDh sul circuito Bugatti di Le Mans in una sessione privata, primo contatto che ha permesso al pilota di iniziare a familiarizzare con il prototipo francese. Il prossimo passo sarà la partecipazione ai test ufficiali post-stagione del WEC in Bahrain, dove potrà misurarsi in pista accanto agli altri protagonisti della categoria e cominciare a costruire quella sintonia tecnica e umana che sarà cruciale per la stagione 2026.