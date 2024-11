WEC, Alpine annuncia i suoi piloti: confermato Mick Schumacher, da Porsche arriva Makowiecki

VIRY CHÂTILLON – Dopo una promettente stagione d'esordio della A424 LMDh, culminata con un quarto posto nella classifica costruttori del FIA WEC, Alpine guarda al 2025 puntando sulla stabilità. La casa francese ha confermato quattro dei sei piloti impiegati nella scorsa stagione del Mondiale Endurance e ha promosso Jules Gounon da pilota di riserva a titolare. La grande novità è l'arrivo di Frederic Makowiecki che lascia Porsche dopo undici anni per intraprendere una nuova sfida con Alpine.

Anche nel 2025, Alpine si presenta con una formazione a forte trazione francese. Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, già annunciati nella lista iscritti del prossimo campionato WEC, guideranno nuovamente per il team transalpino. Inoltre, Ferdinand Habsburg e Mick Schumacher hanno rinnovato i loro contratti. Proprio il tedesco, dopo un debutto positivo nel Mondiale Endurance, ha deciso di concentrarsi sulle corse di durata ponendo fine al suo rapporto con il team Mercedes F1.

Schumacher si è detto entusiasta della conferma con la scuderia francese: «Continuare a far parte dell'avventura di Alpine mi rende davvero molto felice, abbiamo avuto un ottimo primo anno insieme e voglio continuare a contribuire nel migliorare le prestazioni del programma per il secondo anno. Abbiamo definito alcuni punti in cui vogliamo spingere, quindi non vedo l'ora di iniziare la mia seconda stagione di Endurance».

Jules Gounon, che nella scorsa stagione ha sostituito prima l’infortunato Habsburg e poi Nicolas Lapierre, ha guadagnato la promozione a pilota titolare grazie alle sue solide prestazioni. Nel frattempo, Alpine ha rafforzato ulteriormente la squadra con l'ingaggio di Makowiecki, un pilota esperto che porterà competenze maturate in anni di competizioni endurance, inclusa la sua esperienza recente con la Porsche 963 LMDh.

Makowiecki è pronto per questa nuova avventura: «Rappresentare un costruttore francese nel Campionato Mondiale FIA di Endurance mi rende molto orgoglioso, con le A424 abbiamo la possibilità di puntare alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans, considerando che Alpine vanta una storia molto ricca nel motorsport. Mi è piaciuto molto il progetto e l’evoluzione del team, Alpine è cresciuta fin dalla prima stagione confrontandosi con competitor accaniti, spero di dare tanto alla squadra e non vedo l’ora di essere in Qatar!».

Nonostante l'annuncio dei piloti, Alpine non ha ancora comunicato la composizione definitiva dei due equipaggi che guideranno le A424 LMDh numero 35 e 36. Per due nuovi arrivi, altrettanti piloti salutano Alpine: oltre a Nicolas Lapierre, che rimarrà nel team come Direttore Sportivo, Matthieu Vaxiviere lascerà la squadra dopo quattro stagioni.

Bruno Famin, Direttore di Alpine Motorsports, ha fatto trasparire il suo entusiasmo in vista della prossima stagione: «È con immenso piacere che sveliamo i nomi dei piloti che porteranno in alto i colori di Alpine nel 2025 nel Campionato Mondiale FIA di Endurance. Abbiamo selezionato piloti di grande talento, veloci e dotati di capacità di analisi. Conosciamo bene Milesi, Chatin, Habsburg e Schumacher, tutti impegnati a fondo nel progetto. Gounon compierà il grande passo diventando pilota titolare dopo essersi preparato lo scorso anno. Makowiecki con la sua esperienza, i feedback e la visione di gara, sarà prezioso per consolidare la nostra crescita. Hanno tutti un unico obiettivo: far progredire al massimo il team e le A424 LMDh, abbiamo un gruppo forte e affiatato saprà affrontare le sfide della stagione 2025».

Dello stesso parere anche Philippe Sinault, Team Principal di Alpine Endurance Team: «Assieme a Famin e Lapierre abbiamo ritenuto fondamentale dare continuità agli elementi solidi su cui avevamo gettato le nostre basi. Milesi, Habsburg, Schumacher e Catin hanno dato un grande contributo alla realizzazione del progetto dimostrando tutta la loro dedizione. Gounon ha continuato a integrarsi nel team ed è stato all’altezza delle aspettative, motivo per il quale è stato promosso a pilota ufficiale. L’arrivo di Makowiecki è un grande vantaggio perché potremo contare su tutta la sua esperienza, sulle sue competenze sportive e tecniche. Il suo spirito e il suo carattere sono in linea con il nostro progetto, ha una personalità che invoglia a lavorare con lui ed il suo contributo ci aiuterà a tendere verso il nostro obiettivo comune».