WEC: Alpine conferma Ferdinand Habsburg e annuncia l’arrivo di Victor Martins

BOURGES – Fervono i preparativi in vista della prossima stagione del FIA WEC. Tra questi c’è Alpine che è tra le squadre che rinnoverà in parte la propria formazione. Infatti la squadra transalpina ha confermato la presenza di Ferdinand Habsburg, al terzo anno consecutivo al volante della A424 LMDh, oltre ad annunciare l’arrivo del debuttante Victor Martins, chiamato a fare il grande salto dalle monoposto ai prototipi del Mondiale Endurance.

La fiducia rinnovata ad Habsburg rappresenta un segnale chiaro da parte del costruttore francese. Il ventottenne austriaco è ormai una pedina centrale nello sviluppo e nella crescita del programma Alpine in Hypercar. Per lui la stagione che sta per iniziare sarà la sesta nel FIA WEC, un percorso iniziato in LMP2 con il Team WRT e culminato nel 2021 con un’annata memorabile, impreziosita dalla vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans e dal titolo mondiale.

Dopo quel successo, il passaggio nella top class con Alpine nel 2024 ha segnato una nuova fase della sua carriera, affrontata con maturità e spirito di adattamento. Proprio insieme a Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, Habsburg ha scritto una pagina importante della storia recente del marchio Alpine conquistando alla 6 Ore del Fuji il primo successo assoluto della A424 LMDh.

Accanto all’esperienza di Habsburg, Alpine ha scelto di scommettere anche su un giovane talento come Martins, uno dei profili più interessanti cresciuti negli ultimi anni nel vivaio delle monoposto. Il ventiquattrenne francese arriva in Alpine dopo un percorso di alto livello nelle formule propedeutiche. Campione della Formula Renault Eurocup nel 2020, Martins ha poi confermato il proprio valore conquistando nel 2022 il titolo FIA Formula 3 con ART Grand Prix, prima di approdare in Formula 2.

Proprio l’esperienza nella categoria cadetta della Formula 1, chiusa con un promettente quinto posto al debutto nel 2023 ma segnata successivamente da due stagioni avare di risultati, lo ha spinto a voltare pagina e a guardare con decisione all’Endurance. Una scelta ponderata, resa meno rischiosa dal primo contatto già avvenuto con la A424 LMDh durante i Rookie Test del Bahrain 2024, dove Martins si è messo in luce facendo segnare il miglior tempo della sessione mattutina tra i debuttanti.

Martins si inserirà in una rosa che, al momento, conta ufficialmente quattro piloti già annunciati. Oltre al francese e ad Habsburg, figurano infatti Frederic Makowiecki, entrato lo scorso anno a far parte della struttura transalpina, e Antonio Félix da Costa, altro innesto di peso in vista del futuro immediato. Il quadro, tuttavia, non è ancora completo.

Quando mancano meno di due mesi al via della stagione, che scatterà a fine marzo con la 1.812 km del Qatar, Alpine non ha ancora svelato le formazioni definitive delle due A424 LMDh né annunciato tutti i piloti che faranno parte del programma. Le indiscrezioni parlano di un rinnovo ormai probabile anche per Jules Gounon e Charles Milesi, elementi che garantirebbero ulteriore continuità tecnica e conoscenza del pacchetto.