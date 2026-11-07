WEC: Antonio Fuoco accende Monza e porta la Ferrari in pole

MONZA - L’ultima qualifica della stagione 2026 del FIA WEC si è chiusa nel segno della Ferrari. Nel Tempio della Velocità Antonio Fuoco ha conquistato la pole position della 6 Ore di Monza. Al termine di una Hyperpole, tirata e combattuta fino all’ultimo giro, il calabrese, al volante della Ferrari 499P, ha fermato il cronometro in 1’33”364, beffando per appena 96 millesimi la Genesis GMR-001 LMDh di Mathieu Jaminet. Per la Casa di Maranello si tratta della terza pole stagionale, nonché della quarta consecutiva nella gara di casa.

Dopo un venerdì caratterizzato dalla pioggia, le qualifiche hanno finalmente offerto condizioni più favorevoli, con l’asfalto che ha consentito ai piloti di utilizzare le gomme slick. Nella prima fase della sessione Fuoco aveva già dimostrato di avere un ottimo passo, chiudendo al comando in 1’33”400. Alle sue spalle si era inserito Jaminet, seguito dalle Ferrari di Robert Kubica e Antonio Giovinazzi.

La Hyperpole ha però offerto una lotta serrata, con Earl Bamber e Jaminet capaci di contendere il primato alla 499P. Il francese della Genesis è riuscito a portarsi momentaneamente in testa nell’ultimo minuto, ma Fuoco ha risposto proprio sul traguardo, conquistando la pole negli ultimi istanti. Un risultato che conferma la competitività della Ferrari sul circuito brianzolo e che rappresenta un ottimo punto di partenza in vista della gara.

A completare la seconda fila saranno la Cadillac V-Series.R del Team Jota, con Bamber autore del terzo crono, e la Ferrari 499P ufficiale di Giovinazzi. Quest’ultimo, in equipaggio con Alessandro Pier Guidi e James Calado, è ancora in piena lotta per il titolo Piloti e scatterà quindi da una posizione favorevole in vista della gara.

Quinto crono per Théo Pourchaire che, alla sua ultima gara nel WEC prima di affrontare l’avventura in Formula E con Opel, ha portato la Peugeot 9X8 davanti alla Alpine A424 di Victor Martins. Settima piazza per la Cadillac di Norman Nato, seguita dalla Ferrari di Kubica. A stretto giro la Peugeot di Nick Cassidy, il più rapido nelle FP3, e la BMW M Hybrid V8 di Sheldon van der Linde, unico dei piloti del team WRT ad accedere alla Hyperpole.

La sorpresa negativa della qualifica è stata rappresentata dalle Toyota TR010 Hybrid. Le due vetture giapponesi, protagoniste della lotta per il titolo Piloti, non sono riuscite a superare il primo segmento, ritrovandosi rispettivamente in quindicesima e sedicesima posizione. Ryo Hirakawa, al volante della Hypercar nipponica assieme a Sébastien Buemi e Brendon Hartley, partirà una posizione davanti alla vettura gemella di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries.

Per quest’ultima formazione la situazione si complica ulteriormente, visto che per mantenere vive le speranze iridate sarà necessario chiudere la gara nelle prime due posizioni. Fuori dalla Hyperpole anche la Alpine di Charles Milesi, primo degli esclusi per appena 74 millesimi, le due Aston Martin Valkyrie e la Genesis di Mathys Jaubert, poleman a Barcellona.

In LMGT3 la pole position è andata alla Lexus RC F LMGT3 del team Akkodis ASP, al suo ultimo appuntamento nel FIA WEC. Hadrien David ha conquistato il miglior tempo in 1’47”523, centrando la seconda pole stagionale dopo quella ottenuta a Spa-Francorchamps. Il francese ha preceduto per appena 14 millesimi la Corvette Z06 LMGT3.R del TF Sport affidata a Jonny Edgar, attuale leader del campionato.

Terza piazza per la Ford Mustang LMGT3 Evo del Proton Competition, con Ben Tuck, mentre Eduardo Barrichello ha dovuto accontentarsi del quarto posto dopo che il suo miglior crono, ottenuto con l’Aston Martin Vantage AMR LMGT3 di Heart of Racing, è stato cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista.

A seguire la Lexus di Clemens Schmid, che ha avuto la meglio sull’Aston Martin di Zach Robichon. Settimo crono per la Ford Mustang LMGT3 di Giammarco Levorato, con il pilota italiano che ha preceduto la Mercedes-AMG di Rui Andrade. A completare la top-10 di classe sono state la Porsche di Timur Boguslavskiy e la Corvette di Salih Yoluc.

Qualifica complicata per le BMW M4 LMGT3 Evo del WRT, entrambe escluse dalla Hyperpole. Autore del sedicesimo crono, Anthony McIntosh ha perso matematicamente ogni possibilità di conquistare il titolo. La Porsche numero 92 di The Bend Manthey, affidata a Yasser Shahin, Richard Lietz e Ryan Hardwick, scatterà dall’undicesima posizione.

Infine la Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse partirà dal fondo dopo l’incidente di François Hériau alla Variante Ascari, che ha provocato l’interruzione della sessione con bandiera rossa. La 6 Ore di Monza scatterà domenica alle ore 11:00, con Ferrari pronta a giocarsi in casa l’ultimo successo stagionale e una lotta per il titolo che si preannuncia ancora apertissima.