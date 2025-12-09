Wec, Aston Martin conferma per 2026 i piloti della hypercar Valkyrie. Stessa line-up che ha corso nel 2025

Aston Martin conferma i piloti che correranno sulla hypercar Valkyrie nel WEC, World Endurance Championship, 2026. Nello specifico, la vettura numero 007 sarà condotta dall'equipaggio britannico composto da Tom Gamble ed Harry Tincknell, a cui si aggiungerà Ross Gunn in occasione di alcune gare. Lo spagnolo Alex Riberas ed il danese Marco Sorensen saranno al volante della Valkyrie 009, con il canadese Roman De Angelis che rimane a disposizione della squadra.

Nel 2025 la hypercar della casa britannica, l'unica nella categoria derivata da una vettura omologata per uso stradale, ha ottenuto diversi piazzamenti a punti nel WEC, tra cui spicca il quinto posto assoluto alla 6 Ore del Fuji. Inoltre, nella serie americana IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ha ottenuto il suo primo podio a livello globale, in occasione della 10 Ore Motul Petit Le Mans di Road Atlanta, che si è corsa a metà ottobre. Da queste premesse, l'obiettivo per il 2026 è quello di migliorare ulteriormente facendo tesoro dell'esperienza maturata nelle gare precedenti.