WEC, Cadillac e Jota hanno annunciato gli equipaggi delle due V-Series.R LMDh

KENT – Nonostante Cadillac e il team Jota abbiano annunciato già a novembre i suoi piloti per la stagione 2025 del FIA WEC, la composizione ufficiale degli equipaggi non era ancora stata definita. Vista l’imminente partenza del Mondiale Endurance, che scatterà il 21-22 febbraio con il Prologo del Qatar sul tracciato di Lusail, la squadra britannica ha finalmente svelato i piloti che guideranno le due Cadillac V-Series.R LMDh.

Reduci dalla conquistata del titolo riservato ai team privati ​​nella scorsa stagione del WEC, oltre che dalla vittoria assoluta nella 6 Ore di Spa-Francorchamps ottenuta con la coppia Will Stevens e Callum Ilott, Jota ha ricevuto l'opportunità di rappresentare ufficialmente un costruttore. Abbandonate le Porsche 963 LMDh, il team con sede in Inghilterra quest’anno si occuperà della gestione delle Hypercar americane.

Per il 2025, Jota ha deciso di combinare equamente i piloti ufficiali Cadillac con coloro che hanno già corso con la squadra nella scorsa stagione. Le diverse sessioni di test, svoltesi prima in Francia sui tracciati di Anneau du Rhin e Le Castellet a dicembre, e poi ad Abu Dhabi lo scorso gennaio, hanno fornito un quadro più chiaro per la definizione degli equipaggi.

Sulla Cadillac V-Series.R numero 12 correranno i confermati Stevens e Norman Nato, ai due si aggiungerà l'ufficiale Cadillac Alex Lynn. Tuttavia, in occasione della 6 Ore di San Paolo, Nato potrebbe saltare la gara del WEC per partecipare al doppio E-Prix di Berlino di Formula E con Nissan. Sulla Cadillac numero 38 si alterneranno invece gli ufficiali Earl Bamber e Sébastien Bourdais, con quest'ultimo che tornerà stabilmente nel Mondiale Endurance, oltre all'ex campione di Formula 1 Jenson Button.

Dieter Gass, Team Principal Jota, si è detto entusiasta: «Abbiamo sei piloti estremamente forti, con una combinazione di esperienza e novità sul programma Cadillac. Ognuno di loro porta qualcosa di unico e, come squadra, il nostro compito è stato quello di stabilire quali combinazioni avessero più senso per massimizzare i punti di forza complessivi del gruppo».

Gass ha proseguito: «Se il carattere e la personalità giocano un ruolo importante nelle dinamiche di squadra, anche lo stile di guida e le preferenze sono stati fattori chiave nel determinare chi sarebbe stato abbinato a ciascuna vettura. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per questo processo e non vediamo l'ora di vedere cosa riusciranno a fare i due terzetti in Qatar e nel prosieguo del campionato».

David Clark, co-fondatore del team Jota, ha aggiunto: «L'affiatamento, non solo tra i piloti, ma tra l'intera squadra, è un aspetto di cui siamo orgogliosi come team. Non c'è un individuo più importante degli altri. Ognuno ha il suo ruolo e creare la giusta dinamica in cui ognuno può dare il meglio di sé è fondamentale per il successo in pista. Durante i test pre-stagionali abbiamo visto nascere un incredibile spirito di squadra tra i nostri piloti e il team e questo è estremamente incoraggiante. Ma ricordiamo che non dobbiamo dare nulla per scontato».