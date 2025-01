WEC: Cadillac riorganizza la squadra, tra i nuovi volti l’ex ingegnere di Charles Leclerc

PER MARCA

PARIGI – La Ville Limiere ha fatto da palcoscenico alla nuova stagione agonistica di Cadillac nel FIA WEC. Il costruttore americano, a partire da quest’anno, sarà rappresentato nel Mondiale Endurance dal Team Jota. La squadra inglese, dopo aver chiuso il capitolo con Porsche, schiererà due V-Series.R LMDh per l’intero campionato divenendo, di fatto, il team ufficiale della Casa a stelle e strisce.

Dopo il primo test, svoltosi sul circuito francese di Anneau su Rhin, in cui i tecnici e i piloti hanno potuto provare per la prima volta la LMDh confrontandosi con il personale Cadillac, a Parigi è stata svelata la livrea che caratterizzerà le due Hypercar americane nell’arco della stagione del WEC. Ad alternarsi sulle vetture ci saranno sia gli ufficiali Cadillac, quali Alex Lynn, Earl Bamber e Sebastien Bourdais, che i piloti del team Norman Nato, Will Stevens e l’ex campione di Formula 1 Jenson Button. Ma le due formazioni verranno svelate a tempo debito.

Quello che, invece, è già noto è la riorganizzazione interna che ha coinvolto il programma programma V-Series.R LMDh. Anche a seguito dell’ingresso in Formula 1 da parte del gruppo General Motors, che avverrà nel 2026, durante la pausa invernale il marchio americano ha rivisto i ruoli chiave della divisione LMDh. Ricordiamo che oltre al Mondiale Endurance, Cadillac è impegnata anche nella serie IMSA WeatherTech SportsCar Championship con ben tre V-Series.R LMDh.

Una delle novità più rilevanti è sicuramente l’ingresso di Xavier Marcos che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico del progetto LMDh. L’ingegnere spagnolo porta con sé una vasta esperienza maturata in Formula 1, dove ha iniziato nel 2010 con il team HRT come ingegnere delle performance. Marcos, ricoprendo lo stesso incarico, ha successivamente collaborato con Williams al fianco di Felipe Massa. Dopo una breve parentesi nella NASCAR, con il Richard Childress Racing, Marcos nel 2018 è tornato in Formula 1 con Ferrari ricoprendo, a partire dall’anno successivo, il ruolo di ingegnere di pista di Charles Leclerc.

Il sodalizio con il pilota monegasco si è interrotto dopo il GP di Miami del 2024, quando Ferrari ha avvicendato Marcos con Bryan Bozzi, e allo spagnolo sono stati affidati nuovi incarichi sempre all’interno dell’azienda. Ora, con il passaggio a Cadillac, Marcos affronta la sua prima esperienza nelle gare Endurance. L’ingegnere spagnolo sarà il responsabile dell’aerea tecnica occupandosi di tutti gli aspetti ingegneristici, delle prestazioni e dello sviluppo della vettura.

Il ruolo di Marcos prevederà anche il lavorare al fianco di Keely Bosn che, dal primo gennaio, ha assunto il ruolo di responsabile del programma Cadillac LMDh succedendo a Laura Wontrop Klauser. Un ulteriore cambiamento riguarda Sean O’Shea, promosso a capo dello sviluppo dei motori per Cadillac e Corvette. O’Shea sostituisce Russ O’Blenes, che è stato trasferito alla guida della GM Performance Power Units LLC, la divisione dedicata ai nuovi propulsori che andranno a equipaggiare le monoposto americane in Formula 1.

Alla luce di questi importanti cambiamenti nell’organizzazione del reparto LMDh, Cadillac punta a rafforzare la propria presenza nelle competizioni Endurance. Al netto di questa riorganizzazione, l’obiettivo resta invariato, ovvero puntare a vincere sia nel WEC che in IMSA.