WEC, cambia la qualifica della 24 Ore di Le Mans con la Hyperpole a eliminazione diretta

LE MANS – Con l’apertura ufficiale delle iscrizioni per le squadre che prenderanno parte alla 24 Ore di Le Mans 2025, i riflettori si sono già accesi sulla prossima edizione della maratona francese. ACO e FIA hanno quindi svelato come si svolgerà la novantatreesima 24 Ore di Le Mans, che andrà in scena sul circuit de la Sarte dal 14 al 15 giugno. Il programma ricalcherà quasi fedelmente quanto visto negli ultimi anni, fatto eccezione per le qualifiche che presenteranno un programma leggermente rivisto dividendo la Hyperpole in due segmenti con eliminazione diretta.

Come da tradizione, la settimana della 24 Ore di Le Mans 2025 avrà ufficialmente inizio con il pesage, ossia le verifiche tecniche, che si svolgeranno a Place de la République venerdì 6 e sabato 7 giugno. Mente le attività in pista cominceranno domenica 8 giugno con le prime sessioni di test in cui scenderanno in pista tutte e sessantadue le vetture. Dopo due gironi di pausa i motori si riaccenderanno nuovamente mercoledì 11 giugno con le prime prove libere.

Seguiranno quindi le qualifiche. Ed è proprio in questo caso che ci saranno le prime novità. A differenza di quanto accaduto quest’anno, nella prossima edizione della 24 Ore di Le Mans LMP2 e LMGT3 scenderanno contemporaneamente in pista per una sessione di 30 minuti. Le migliori dodici vetture, di ciascuna classe, si daranno poi battaglia nella successiva Hyperpole del giovedì. Ugualmente, ci sarà una sessione di qualifica di mezz’ora per le Hypercar in cui le 15 vetture più veloci, tra LMH e LMDh, accederanno alla Hyperpole.

La giornata di mercoledì si concluderà, poi, con la seconda sessione di prove libere. Mentre la terza, nonché ultima sessione di libere, andrà in scena giovedì 12 giugno prima della Hyperpole. Ed è in questa fase che si assisterà alla novità più importante. Le 24 vetture, equamente divise tra LMP2 e LMGT3, affronteranno la H1 (Hyperpole 1) della durata di 20 minuti. Le migliori otto di ciascuna classe accederanno alla H2 (Hyperpole 2) in cui, in 15 minuti, si giocheranno la pole e le prime posizioni della griglia di partenza sia della classe LMP2 che della LMGT3.

Lo stesso procedimento verrà poi replicato con le Hypercar. Inizialmente nella Hyperpole 1, sempre della durata di 20 minuti, scenderanno in pista 15 vetture tra LMH e LMDh. In questo caso ad accedere alla Hyperpole 2 saranno le migliori 10 auto che, in una sessione di 15 minuti, si daranno battaglia per decretare la pole assoluta della 24 Ore di Le Mans 2025. La giornata del giovedì si concluderà con l’ultima sessione di prove libere in notturna.

Come di consueto, il venerdì le vetture resteranno rigorosamente ferme nei box per consentire a piloti e meccanici di recuperare le forze in vista della gara. I motori si riaccenderanno sabato 14 giugno per il Warm-Up, previsto in tarda mattinata, della durata di 15 minuti. Infine, alle ore 16 in punto, verrà dato il via della novantatreesima edizione della 24 Ore di Le Mans.