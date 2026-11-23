Toyota Gazoo Racing definisce la propria formazione per il Mondiale Endurance (WEC) 2027 annunciando l'ingaggio di Kévin Estre nella classe Hypercar. Il pilota francese raccoglie il testimone di Mike Conway, che ha deciso di ritirarsi dalle competizioni, andando così a completare l'organico ufficiale della Casa giapponese.

Estre affiancherà i confermati Kamui Kobayashi e Nyck de Vries e i neo-campioni del mondo Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa al volante della TR010 Hybrid. Un innesto di altissimo profilo per preparare una stagione 2027 che si preannuncia particolarmente competitiva, complice l'atteso debutto di altri due marchi prestigiosi come Ford e McLaren nella classe regina.

Reduce dall'esperienza nel campionato americano IMSA WeatherTech SportsCar nel 2026, Estre porta in dote un palmarès di primo livello nel mondo delle ruote coperte: in carriera ha già conquistato due titoli iridati nel WEC (nel 2018-19 in classe LM GTE Pro e nel 2024 tra le Hypercar), oltre ad aver trionfato nelle tre grandi classiche endurance di 24 ore a Le Mans, al Nürburgring e a Spa-Francorchamps. La sua esperienza sarà fondamentale per difendere i successi di una squadra che quest'anno è tornata a dominare la scena, centrando il titolo Costruttori, quello Piloti e la vittoria alla 24 Ore di Le Mans.

Contestualmente all'arrivo di Estre, Toyota ha infine ufficializzato che Esteban Masson assumerà il ruolo di collaudatore e pilota di riserva per la stagione 2027.