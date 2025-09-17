Wec, con la 6 Ore del Fuji si correrà la gara numero 100. Traguardo storico per il campionato mondiale nato nel 2012

Nel penultimo appuntamento della stagione 2025, il Wec, World Endurance Championship, nato nel 2012 grazie all'impegno della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e dall'Automobile Club de l'Ouest (ACO), andrà a disputare in Giappone, la sua 100ª gara. I prototipi della categoria Hypercar e le vetture da corsa derivate dalla serie, che corrono nella classe LMGT3, si sfideranno nella 6 Ore del Fuji, in programma dal 26 al 28 settembre.

La Ferrari arriva saldamente in testa alla classifica costruttori, tra le Hypercar, e due equipaggi della casa di Maranello, nella stessa classe, rispettivamente quelli delle 499P numero 51 e 83, sono in lizza per il titolo piloti, separati da 15 punti. Il cavallino rampante sarà impegnato anche nella categoria LMGT3, dove insegue Porsche sia nella classifica riservata ai team che in quella dedicata ai piloti.