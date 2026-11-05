Wec, la 6 Ore di Monza chiude la stagione 2026. Il titolo piloti è una questione Toyota. Lotta a 3 nella LMGT3

La stagione 2026 del Wec, World Endurance Championship, si avvicina alla conclusione con la 6 Ore di Monza, in programma nel prossimo weekend dal 6 all'8 novembre. Ci sono ancora dei titoli da assegnare dopo che la Toyota ha conquistato quello dei costruttori con la vittoria e la doppietta ottenute nella 6 Ore di Barcellona. Tra le hypercar la lotta per il titolo piloti sarà una questione interna tra gli equipaggi delle Toyota TR010 Hybrid numero 7 ed 8. Attualmente, i piloti della numero 8 hanno un vantaggio di 17 punti, ma Mike Conway, al volante della numero 7, vuole chiudere con un alloro iridato quella che sarà la sua ultima gara da professionista.

D'altra parte, non ci saranno ordini di scuderia come ha confermato il pilota e team principal Kamui Kobayashi. Inoltre, tra le hypercar assisteremo anche alla lotta a tre per il secondo posto della classifica costruttori tra Bmw, Ferrari e Cadillac. In questo finale di stagione segnaliamo altre due sfide, quelle per i titoli piloti e costruttori nella categoria LMGT3 con i team The Bend Manthey (Porsche numero 92), Racing Team Turkey by TF (Corvette numero 34) e WRT (Bmw numero 69) alla caccia della squadra TF Sport che corre con la Corvette numero 33. Conosceremo i verdetti di questi duelli domenica 8 novembre, quando le vetture del mondiale endurance affronteranno in gara il circuito brianzolo lungo 5,793 km e con 11 curve, di cui 4 a sinistra e 7 a destra.