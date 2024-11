WEC, Tra conferme e nuovi arrivi Cadillac e Jota hanno svelato la formazione per la prossima stagione

La stagione 2025 del FIA WEC segnerà un importante nuovo capitolo per Jota. Dopo aver recentemente conquistato il titolo riservato ai team privati nel Mondiale Endurance e la vittoria assoluta nella 6 Ore di Spa, per la squadra inglese è arrivata la grande opportunità di rappresentare ufficialmente un costruttore. Lasciate le Porsche 963 LMDh, il prossimo anno Jota gestirà due Cadillac V-Series.R LMDh.

Com’era prevedibile, alcuni piloti che hanno rappresentato il team nel campionato appena concluso resteranno all’interno di Jota e, al contempo, arriveranno i piloti ufficiali Cadillac. I confermati Norman Nato, Will Stevens e Jenson Button verranno affiancati da Earl Bamber e Alex Lynn, entrambi protagonisti delle ultime due stagioni del WEC con la Cadillac gestita dal Chip Ganassi Racing. Non per ultimo, Sebastien Bourdais, che quest’anno ha preso parte a tre gare con la LMDh americana, il prossimo anno affronterà l’intera stagione del Mondiale Endurance.

Le V-Series.R scenderanno in pista con i numeri 12 e 38. Jota, però, non ha ancora annunciato come saranno composti i due equipaggi, sia per consentire di trovare il giusto equilibrio tra le forze in campo che per gestire i vari impegni di ciascun pilota. Nella fattispecie Nato sarà al via della prossima stagione di Formula E nelle vesti di pilota ufficiale Nissan, mentre sia Bamber che Bourdais saranno impegnati in IMSA. Infatti il neozelandese rappresenterà Cadillac con i colori del team Action Express Racing, invece Bourdais sarà al volante della Oreca 07 LMP2 del Tower Motorsport.

La marcia di avvicinamento alla prossima stagione del Mondiale Endurance avrà inizio tra pochi giorni. Infatti la prossima settimana il team Jota scenderà in pista per consentire a piloti, ingegneri e meccanici di prendere confidenza con le Cadillac. Come confermato dalla squadra, la prima presa di contatto con le V-Series.R LMDh avverrà sul circuito francese di Anneau du Rhin.

John Roth, Vice Presidente di Cadillac, ha affermato: «Ci auguriamo che la prossima stagione del WEC sia di successo con la nostra nuova rosa di piloti della V-Series.R. Le corse sono un importante banco di prova per Cadillac per trasferire le conoscenze e la tecnologia dalle auto da corsa e quelle di serie, e i nostri piloti sono fondamentali per questo scopo».

David Clark, direttore e co-fondatore di Jota Sport, si è detto entusiasta dell’opportunità: «È un onore per noi collaborare con una casa automobilistica così iconica quale Cadillac. Il suo pedigree negli sport motoristici parla da sé e con questi sei piloti saremo in una posizione di forza per competere per le vittorie in gara. Non abbiamo dubbi che la prossima stagione daremo spettacolo».