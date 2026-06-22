Wec, dal 2030 hypercar con unica piattaforma a due ruote motrici. Stesse regole anche per il campionato IMSA

Il Wec, World Endurance Championship, è un campionato in grande crescita, che vedrà l'arrivo nuovi brand sulla griglia di partenza anche nel 2027, come Ford e McLaren nella categoria di punta, quella delle hypercar. Ma già è stato comunicato il regolamento che riguarderà i prototipi della classe principale a partire dal 2030. Sarà possibile sviluppare un'unica piattaforma a due ruote motrici a partire dal 2030 e, grazie alla collaborazione tra la FIA, l'Automobile Club de l'Ouest e l'IMSA, ci sarà un regolamento speculare sia per le vetture del Wec, che per quelle che correranno oltre oceano nel campionato IMSA. Il regolamento tecnico sarà identico per tutte le vetture, adottando elementi provenienti da entrambi i regolamenti attuali.

Nello specifico, i costruttori potranno continuare a sviluppare prototipi in autonomia o avvalersi della collaborazione di un costruttore di telai comune, come avviene attualmente per le hypercar LMDh. I powertrain dovranno avere alimentazione ibrida e le vetture saranno tutte a trazione posteriore. Interessante la possibilità di avere il propulsore termico con architettura e cilindrata prive di restrizioni, così in pista si potranno continuare a vedere duelli con auto spinte da motori termici differenti e con un sound diverso. Sempre in merito ai propulsori termici, questi avranno una potenza superiore a quella attuale di circa 20 kW. Infine, anche a livello di power unit, i sistemi ibridi potranno essere realizzati dai costruttori o acquistati da fornitori designati, l'importante è che abbiano le medesime specifiche.

Questa omologazione datata 2030 sarà valida per 5 anni e i vari costruttori avranno la libertà di esprimersi, a livello di design, in modo da offrire una precisa identità visiva del marchio, in pista, favorendo, nel contempo, un adeguato ritorno d'immagine. L'obiettivo di questo nuovo regolamento unificato per Wec e IMSA, relativo alle hypercar, è quello di offrire ai costruttori una certa stabilità, anche controllando il budget, in modo che ci sia una continua crescita della categoria principe.