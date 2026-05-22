WEC: dopo Varano la McLaren prosegue lo sviluppo della MCL-HY a Imola dove debutterà Laurens Vanthoor

WOKING – Prosegue senza soste il percorso che porterà McLaren al debutto nella classe regina del FIA WEC nel 2027. Dopo il primo assaggio in pista della nuova MCL-HY LMDh sul circuito di Varano de’ Melegari, il costruttore britannico ha già definito i prossimi passi del programma di sviluppo, che entrerà rapidamente in una fase più intensa tra test europei, simulazioni di durata e l’ingresso di nuovi piloti nel progetto.

L’impressione emersa dopo i primi chilometri è positiva e il team guidato da James Barclay guarda con fiducia a una tabella di marcia che, almeno finora, sta procedendo secondo i piani. Il debutto assoluto della Hypercar britannica è avvenuto sul tracciato dedicato a Riccardo Paletti, una scelta tutt’altro che casuale considerando che la MCL-HY nasce sul telaio Dallara e che proprio in Italia si stanno concentrando le prime fasi dello sviluppo.

A portare per la prima volta in pista la vettura è stato Mikkel Jensen, finora unico pilota già ufficializzato nel progetto endurance di Woking e protagonista dello shakedown inaugurale. La prima giornata di lavoro è stata dedicata soprattutto ai controlli funzionali della vettura. Il team ha eseguito una lunga serie di procedure di verifica attraverso sequenze di out-in concentrandosi sul corretto funzionamento dei principali sistemi della Hypercar, dalla trasmissione al powertrain, equipaggiato con il V6 biturbo sviluppato da AutoTecnica Motori, fino all’elettronica di bordo.

Il lavoro è poi proseguito nella seconda giornata in condizioni decisamente più impegnative. La pioggia caduta su Varano ha infatti modificato il programma iniziale costringendo la squadra a rivedere alcune attività previste. Con il progressivo miglioramento del meteo, però, la MCL-HY è tornata regolarmente in pista permettendo ai piloti di completare ulteriori chilometri e anche alcune simulazioni a piena potenza, fondamentali per raccogliere dati nelle prime fasi dello sviluppo.

Accanto a Jensen ha fatto il proprio esordio anche Grégoire Saucy, pilota del McLaren Driver Development Programme e già impegnato con United Autosports. Lo svizzero ha condiviso il lavoro in pista contribuendo alla raccolta dati e facendo parte del primo gruppo di piloti che accompagnerà la crescita della vettura insieme a Richard Verschoor e Ben Hanley. La scelta di affidarsi inizialmente agli uomini legati a United Autosports conferma la stretta collaborazione tra McLaren e la struttura già impegnata nelle competizioni GT e destinata a gestire operativamente il programma Hypercar.

Archiviata con successo la due giorni di Varano, il progetto entrerà subito in una fase successiva. Il prossimo appuntamento è infatti fissato a Imola, dove a fine mese la MCL-HY LMDh tornerà in pista per proseguire il programma di sviluppo. Successivamente il calendario si allargherà ad altri circuiti europei, compresi tracciati del WEC e piste esterne al campionato selezionate per le loro caratteristiche tecniche. Tra queste è già stato confermato il tracciato portoghese di Portimão.

L’obiettivo della squadra è accelerare rapidamente il lavoro sulla vettura. Nella prima fase verranno privilegiati test di due giorni per affinare assetto, affidabilità e comportamento generale, ma successivamente il programma evolverà verso prove di affidabilità più impegnative con simulazioni di 24 e persino 30 ore consecutive. Sarà in quel momento che entrerà pienamente in azione la struttura United Autosports, destinata a contare circa 100 persone all’interno del progetto.

A Imola arriverà anche una novità importante sul fronte piloti. Dopo il debutto di Jensen a Varano, il tracciato del Santerno segnerà infatti il primo test da pilota McLaren per Laurens Vanthoor. Il belga, campione WEC 2024 con Porsche nonché uno dei riferimenti assoluti della categoria endurance, rappresenta un innesto di grande esperienza per il programma britannico. La sua conoscenza delle Hypercar e delle competizioni di durata potrà rivelarsi determinante nello sviluppo della MCL-HY.

Vanthoor continuerà comunque a mantenere il proprio legame con Porsche nel campionato IMSA, dove proseguirà l’impegno al volante della 963 LMDh gestita da Penske Motorsport, mentre nel Mondiale Endurance vestirà i colori McLaren dal 2027. A Imola saranno presenti anche Saucy, Hanley e Verschoor, sebbene il costruttore non abbia ancora definito eventuali promozioni al ruolo di piloti titolari.