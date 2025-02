Wec, ecco la nuova livrea della Ferrari 499P per il 2025. L'hypercar del Cavallino punta a vincere entrambi i titoli iridati

Dopo due 24 Ore di Le Mans vinte in maniera consecutiva, Ferrari è pronta per la sua terza stagione nella categoria Hypercar del Wec, World Endurance Championship, con le due 499P ufficiali numero 50 e 51 vestite della nuova livrea. Questa è dominata, in prevalenza, da un rosso lucido che la rende più visibile nelle ore notturne, ed è in sintonia con le vetture di F1 del cavallino attraverso il suo tocco opaco. Rimane la fascia obliqua gialla nella zona dell'abitacolo ma il segno grafico si evolve sviluppandosi sui side pod laterali.

L'obiettivo, a partire dalla prima gara del 2025, la 1812 km del Qatar, in programma il 28 febbraio, è quello di provare a vincere entrambi i titoli iridati, costruttori e piloti, senza trascurare la 24 Ore di Le Mans, per un eventuale, storico, tris. A condurre le hypercar di Maranello ci saranno i medesimi equipaggi delle scorse stagioni; nello specifico, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen si alterneranno sulla vettura numero 50, mentre la 51 sarà condotta da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.