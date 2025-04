WEC, sarà l’ex tennista Roger Federer a dare il via alla 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans

Per la 24 Ore di Le Mans ogni dettaglio è curato con una precisione quasi maniacale, perché la tradizione non è mai solo un contorno, ma parte integrante dello spettacolo. Ed è proprio nel segno della continuità e del prestigio che si inserisce la scelta di Roger Federer come starter ufficiale della 93ª edizione della maratona francese. L’annuncio, arrivato a poche settimane dal via, ha acceso l’entusiasmo tanto degli appassionati di Endurance quanto dei fan del tennis, unendo simbolicamente due mondi solo all’apparenza lontani.

Il 14 giugno, alle ore 16 in punto, Federer sventolerà il tricolore francese che darà il via alla gara più affascinante e impegnativa del Mondiale Endurance. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di un vero e proprio passaggio di testimone tra sport di altissimo livello. Da sempre, infatti, l’Automobile Club de l’Ouest ha scelto per questo ruolo figure di spicco, non solo del motorsport ma anche del cinema, della politica e dello sport in generale. Quest’anno, la scelta è ricaduta su uno degli atleti più amati e rispettati al mondo, capace di incarnare valori condivisi da una competizione che da oltre novant’anni è sinonimo di eccellenza.

Con venti titoli del Grande Slam e più di 310 settimane trascorse al vertice del ranking ATP, Roger Federer è ben più di una leggenda del tennis. Il suo stile elegante, la compostezza in campo, la capacità di emozionare con gesti semplici eppure perfetti, ne hanno fatto un’icona globale. Lontano dal frastuono di molte altre celebrità sportive, Federer ha saputo costruire attorno a sé un’aura che va oltre le vittorie: è diventato un simbolo di grazia, intelligenza sportiva e dedizione.

«È un grande onore essere stato invitato a dare il via alla 24 Ore di Le Mans, una gara iconica ma estremamente dura. Sono sempre stato affascinato dall’impegno, dalla precisione e dalla resilienza che richiede. Essere al centro di questo evento sarà un’esperienza straordinaria»: ha dichiarato lo stesso Federer mostrando un entusiasmo sincero per un ruolo che, pur distante dal suo campo da tennis, rispecchia perfettamente le sue qualità. La 24 Ore di Le Mans, come il tennis ai massimi livelli, richiede resistenza fisica, controllo mentale, capacità di adattamento e spirito di squadra: elementi che Federer conosce bene, e che nella sua lunga carriera ha saputo esprimere con naturalezza.

Pierre Fillon, Presidente dell’ACO, ha commentato con parole di grande ammirazione: «Sarà un enorme privilegio dare il benvenuto a Roger Federer come starter della 24 Ore di Le Mans. È una leggenda vivente, ammirato tanto per i suoi successi nel tennis quanto per le sue qualità umane. Il suo coinvolgimento aumenterà ulteriormente il fascino della gara che si preannuncia già eccezionale».

Parole che ribadiscono quanto la 24 Ore di Le Mans sia, più che una corsa, un evento globale, capace di coniugare sport e cultura, tradizione e modernità, tecnica e passione. La presenza di Federer sulla griglia di partenza aggiunge un ulteriore tocco di prestigio a un’edizione che si preannuncia memorabile.