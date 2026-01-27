WEC: Ferrari e AF Corse confermano i vincitori di Le Mans Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson alla guida della 499P

PIACENZA – C’era da attendere solamente l’ufficialità, ma ora è arrivata puntale anche quella: AF Corse affronterà la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship con lo stesso terzetto che lo scorso anno ha scritto una pagina storica alla 24 Ore di Le Mans. La Ferrari 499P numero 83 in livrea Giallo Modena sarà ancora affidata a Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica confermando, così, una scelta di continuità che appare più che naturale alla luce dei risultati ottenuti.

La filosofia della “squadra che vince non si cambia” trova in questo caso una delle sue applicazioni più evidenti. L’equipaggio Ye-Hanson-Kubica non solo ha conquistato il successo assoluto nella maratona di Le Sarthe, ma ha anche chiuso la scorsa annata come vicecampione del mondo nella classifica Piloti Hypercar, imponendosi inoltre nella FIA World Cup for Hypercar Teams riservata alle squadre indipendenti. Un bottino che ha reso la conferma del trio una semplice formalità, anche se nel paddock del WEC, soprattutto per quanto riguarda la posizione di Kubica, qualche interrogativo era rimasto aperto fino all’ultimo.

Yifei Ye era l’unico nome già certo, annunciato in occasione della presentazione dell’entry list del Mondiale Endurance 2026. Per Phil Hanson e Robert Kubica, invece, è stato necessario attendere. Il britannico ha ricevuto solo di recente i galloni di pilota ufficiale Ferrari, un riconoscimento che ha ulteriormente rafforzato il suo legame con AF Corse dopo la prima stagione disputata insieme nel 2025. Ancora più significativa, per certi versi, la conferma di Kubica, arrivata quando il suo ritorno non era affatto scontato: il quarantunenne polacco aveva lasciato il Bahrain senza aver sciolto le riserve sul proprio futuro, ma alla fine ha scelto di proseguire per il terzo anno consecutivo con il team piacentino.

Per Kubica e Ye, infatti, il 2026 rappresenterà la terza stagione di fila al volante della Ferrari 499P, mentre per Hanson sarà la seconda con questa struttura, ma la prima da pilota ufficiale del Cavallino Rampante. Un dettaglio che aggiunge ulteriore peso tecnico e simbolico a un equipaggio già estremamente solido. Kubica, dal canto suo, porta in dote un percorso nel WEC costruito passo dopo passo. Dopo l’esordio a tempo pieno nel 2022 e il titolo LMP2 conquistato nel 2023 con Team WRT, il passaggio alla classe Hypercar con AF Corse nel 2024 gli ha regalato la prima vittoria assoluta in carriera, arrivata alla Lone Star Le Mans sul circuito di Austin, oltre naturalmente al trionfo di Le Mans dello scorso anno.

La scelta di mantenere invariata la line-up si inserisce anche in una curiosa statistica: quello del 2026 sarà il sesto anno consecutivo in cui l’equipaggio vincitore della 24 Ore di Le Mans resta unito nella stagione successiva del FIA WEC. Un dato interessante, soprattutto se si considera che, in questo periodo, nessuno è riuscito a difendere con successo la vittoria nella classica francese. Una sorta di sfida nella sfida che accompagnerà inevitabilmente Ye, Hanson e Kubica verso il prossimo appuntamento con La Sarthe.

Prima, però, ci sarà da pensare all’avvio del campionato. Il Mondiale Endurance 2026 scatterà con la 1.812 km del Qatar, in programma il 28 marzo, e AF Corse si presenterà al via con la Ferrari 499P numero 83 che punta a confermarsi ai vertici in un contesto, come quello della classe Hypercar, sempre più competitivo. La continuità, ancora una volta, è stata considerata l’arma migliore per affrontare una nuova stagione da protagonisti.