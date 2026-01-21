WEC, Ferrari annuncia Phil Hanson quale nuovo pilota ufficiale

MARANELLO – In soli sette mesi Phil Hanson è passato dal podio della 24 Ore di Le Mans a diventare pilota ufficiale Ferrari. Un percorso da favola suggellato anche con il titolo piloti riservato ai team indipendenti ottenuto al termine della vittoriosa stagione 2025. Più di un traguardo, l’investitura da parte del Cavallino Rampante è un nuovo inizio per il giovane inglese che si appresta a vivere un anno all’insegna del rosso di Maranello.

Il legame tra Hanson e Ferrari è nato nella stagione 2025 del FIA WEC, nella quale l’inglese è stato uno dei grandi protagonisti al volante della Ferrari 499P schierata da AF Corse. Un’annata che ha avuto il suo momento più alto nella vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, conquistata insieme a Yifei Ye e Robert Kubica, al termine di una gara che ha visto prevalere un equipaggio e una squadra solida quanto efficace anche nei momenti più cruciali.

Nato a Londra il 5 luglio 1999, Phil Hanson ha costruito il proprio palmarès passo dopo passo, mostrando fin da giovanissimo una particolare predisposizione per le gare di durata. Il primo titolo significativo è arrivato nel 2016 con la vittoria del Britcar Endurance Championship, un successo che gli ha aperto le porte a un percorso sempre più orientato verso i prototipi. L’approdo nell’Asian Le Mans Series segna una fase di ulteriore crescita, con trionfi sia in classe LMP3 sia in LMP2, categorie nelle quali Hanson ha affinato la propria capacità di lettura delle gare di durata.

È proprio con i prototipi LMP2 che l’inglese ha costruito gran parte della sua reputazione internazionale. I successi nella European Le Mans Series, nel 2020, e nel WEC al termine della Super Season 2019-2020 sono stati un biglietto da visita per approdare nella categoria Hypercar, con il debutto avvenuto nel 2024 al volante della Porsche 963 LMDh del team Jota.

Il 2025 ha rappresentato l’anno della consacrazione. L’ingresso nel team AF Corse si è trasformato in una vera rampa di lancio. Oltre alla vittoria assoluta a Le Mans, Hanson e i suoi compagni di equipaggio hanno chiuso il Mondiale Piloti del WEC al secondo posto assoluto con la loro Ferrari 499P. A questo si aggiunge la conquista del titolo piloti e squadre riservato ai Team indipendenti, un risultato che sottolinea ulteriormente il valore del lavoro svolto dal team piacentino e la solidità di un terzetto che ha saputo imporsi contro avversari ufficiali di altissimo livello.

L’annuncio dell’accordo pluriennale come pilota ufficiale Ferrari rappresenta dunque il giusto coronamento di questo percorso. Hanson entrerà a far parte a pieno titolo della famiglia del Cavallino Rampante, con un programma che lo vedrà impegnato sia nel Mondiale Endurance che nelle più prestigiose gare di durata internazionali. Al momento, il programma sportivo dettagliato di Hanson non è stato ancora ufficializzato, ma appare lecito attendersi una prosecuzione dell’avventura con la Ferrari 499P di AF Corse nel WEC.

Hanson non ha nascosto il suo entusiasmo: «Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte della Ferrari come pilota ufficiale e di continuare il mio percorso nel FIA WEC. Ammiro la Ferrari sin da quando ero bambino, ma è stato solo lavorando insieme al Cavallino Rampante nel 2025 che ho imparato ad apprezzare la sua incessante ricerca della vittoria. Sono onorato di poter continuare a costruire questo percorso basandoci sul successo ottenuto nella scorsa stagione, ma soprattutto di entrare a far parte della famiglia del Cavallino Rampante».